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Bunun üzerine hastane yönetimi Ceren Hindistan'ı, "sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor, hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor' diyerek savcılığa şikayet etmişti.