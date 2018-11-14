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Bana gönderdiği mesajları sizlere göndermiştim, defalarca bunları konuşmak istemiyorum. Arkadaşlık üzerine bir yazışma değildi bir kere… ‘Hayatıma hoş geldin’ diye bir konuşma da Whatsapp’ta başlıyor. Bana ilginç geldi. Efendiliği ile tanıdık, adamlığı ile tanıdık. Ben onun hayranıydım. Neden böyle bir şey için beni seçti, neden açıklama yapmama izin vermedi de beni susturdu, sonrasında bildiği yoldan devam etti?