Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış

14.11.2018 - 12:49 | Güncelleme:

Mustafa Sandal’ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak Sandal’ın Irmak Ünal ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı. Hindistan, "Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış" dedi

  • 1 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceren Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

  • 2 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    İşte Hindistan'ın açıklamaları:

  • 3 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal’ın yanındaki kadını herkes ben sanınca DM’den mesaj attım. O gün de ‘tesadüfen arabamda sizin şarkınızı dinlerken paylaşım yapınca herkes ben olduğumu düşünüyor, ne yapalım’ dedim. O da ‘Cerenciğim hiç gerek yok. Hazır böyle şeyler yazılmışken aşk yaşayalım’ dedi. Duygusal bir konuşmaya geçti mesaj. Ben her zaman mesafeliydim. Hayranı olduğum bir insandı tamam ama hiçbir zaman aşk konusu geçmedi. 

  • 4 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Zor zamanlar geçiriyor, mantıklı düşünemiyor belki. Belki de bir boşluktan dolayı bana bunu yazıyor. Belki de alkollü mü acaba diye düşündüm.

  • 5 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal bana o fotoğraf için ‘açıklama yapma, seni arayanlara telefon açma’ dedi. Bir bildiği var herhalde diye düşündüm. Meğer Irmak Hanım ile berabermiş bana onları yazarken. Ben de duyunca şok oldum. Ne gerek vardı böyle şeylere?

  • 6 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Bana gönderdiği mesajları sizlere göndermiştim, defalarca bunları konuşmak istemiyorum. Arkadaşlık üzerine bir yazışma değildi bir kere… ‘Hayatıma hoş geldin’ diye bir konuşma da Whatsapp’ta başlıyor. Bana ilginç geldi. Efendiliği ile tanıdık, adamlığı ile tanıdık. Ben onun hayranıydım. Neden böyle bir şey için beni seçti, neden açıklama yapmama izin vermedi de beni susturdu, sonrasında bildiği yoldan devam etti?

  • 7 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    ‘Görüşelim’ deyince ben ‘neden beni görmek istiyorsunuz, hayranınız olarak mı bir kadın olarak mı’ diye sordum. Bana ‘kadın olarak, Ceren olarak, sen olarak görüşelim’ dedi…

  • 8 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Irmak Ünal ile aşk yaşadığı ortaya çıkınca hiçbir şey yazmadım. Bir kadın olarak tabii ki üzüldüm. Yanındaki insanı ben sanıyorlar. ‘siz mi mesaj atarsınız ben mi atayım’ diyorum. Karşı taraf açıklama yapmıyor. Aşk mesajları atılıyor, devamını getiriyor. Sonra hayatındaki insan çıkıyor. Bana bir özür gelmiyor! Ben zor duruma düşüyorum burada. Sanki kendi kendine gelin güvey olmuş gibi bir algı yaratılıyor. Hoş olmayan şeyler. 

  • 9 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal küçüklüğümden beri hayran olduğum, şarkılarıyla büyüdüğüm bir insandı. Hep de seveceğim, arabamda şarkılarını dinleyeceğim. Ama böyle bir şeye gerek yoktu. Çirkin şeyler bunlar. Mutlu olmasını çok isterim. Zor bir süreçten geçiyor. Ne diyeyim ki?

  • 10 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Irmak Ünal

  • 11 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Mustafa Sandal

  • 12 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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    Ceren Hindistan

  • 13 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 14 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    14 | 33
  • 15 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    15 | 33
  • 16 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    16 | 33
  • 17 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 18 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    18 | 33
  • 19 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    19 | 33
  • 20 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    20 | 33
  • 21 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    21 | 33
  • 22 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 23 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    23 | 33
  • 24 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    24 | 33
  • 25 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
    25 | 33
  • 26 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 27 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 28 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 29 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 30 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 31 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 32 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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  • 33 Ceren Hindistan: Mustafa Sandal, Irmak Ünal ile beraberken bana mesaj atmış - Magazin haberleri
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