Cevher Toktaş kimdir? Cevher Toktaş hangi takımda oynuyor? soruları, eski Süper Lig futbolcusunun kan donduran itirafının ardından soruluyor. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Cevher Toktaş, 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cevher Toktaş, oğlunu doğduğundan beri sevmediğini söyleyerek cinayetin başka bir nedeni olmadığını söylemesi kan dondurdu. Cevher Toktaş'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

CEVHER TOKTAŞ KİMDİR?

13 Eylül 1987 Malatya doğumlu olan Cevher Toktaş, tutuklanmadan önce Bursa Yıldırımspor'da orta saha futbolcusu olarak top koşturuyordu. Cevher Toktaş, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giymişti.

CEVHER TOKTAŞ'TAN KAN DONDURAN CİNAYET

Oğlunu hastane odasında öldürdükten 11 gün sonra vicdan azabı çektiğini söyleyerek polise gidip teslim olan ve her şeyi itiraf eden Cevher Toktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cevher Toktaş'ın mahkemedeki ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi. Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir" dediği öğrenildi.

'15 DAKİKA BOYUNCA YASTIĞI HİÇ KALDIRMADIM'

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1.5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ARAYIP, HABER VERMİŞ

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten Cevher Toktaş, "Kasım'ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı´nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Evde otururken bir anda vicdan azabı duyduğunu ve bu yüzden polise başvurup, suçunu itiraf ettiğini belirten Cevher Toktaş, şöyle devam etti: "4 Mayıs'ta akşam saatlerinde eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek evden çıktım. Çarşı Polis Merkezi'ne giderek olayı oradaki görevlilere anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm."

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek´ suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi.