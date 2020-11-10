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Ceviz Kabuğu Nedir? Ceviz Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Ceviz'in önemini, vücudumuzda ne kadar faydalı olduğunu bilmeyenimiz yok. Peki, her derde deva cevizin kabuklarının bile bizim için büyük öneminin olduğunu biliyor muydunuz? İşte B vitamini deposu Ceviz kabuğuna dair merak edilen her şey... Ceviz Kabuğu Nedir? Ceviz Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Ceviz Kabuğu Nedir? Ceviz Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Ceviz kabuklarının bariyerleri, insan vücudunun normal işleyişi için gerekli olan büyük miktarda iyot özelliğine sahiptir. İyot eksikliği tiroid bozukluğu, göğüs hastalıkları, uterus, prostat, diyabet gibi birçok hastalığın gelişimine yol açabilir. Çoğu zaman iyot eksikliği genel halsizlik, titreyen eller, terleme, sinirlilik, yüksek tansiyon ve uykusuzluk ile sonuçlanır. İyot eksikliği yaşlı insanlar arasında çok yaygın bir hastalıktır. Vücudun iyottan yoksun olup olmadığını kontrol etmek için, akşamdan dirseklerinize bir miktar iyot koymak en iyisidir. Sabah, dirseklerinizde iyot yoksa vücudunuzun iyot emmesi anlamına gelir çünkü yeterli değildir. Aksine vücudunuzda yeterli miktarda iyot varsa, cilt üzerinde iz kalır.

Ceviz Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

• Bağışıklığınızı Artırır: Ceviz kabuklarının bağışıklığı arttırdığı bilinmektedir. Ceviz kabukları içerisinde bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak ve birçok hastalıktan korumak için iyi miktarda antioksidan içerir.
• Cilt Yaşlanmanızı Geciktirir: Ceviz kabukları cilt için en iyi olan B vitaminleri ile doludur. B vitamini stresi yönetir ve stres seviyelerini düşürür. Yüksek stres seviyeleri kırışıklıklara katkıda bulunur ve daha hızlı yaşlanmaya yol açar. B vitaminleri, E Vitamini (doğal bir antioksidan) ile birlikte stresi indükleyen serbest radikallerle savaşabilirler. Ceviz kabukları yaşlanma sürecini geciktirebilir.
• Göz Çevresindeki Koyu Halkalardan Kurtulun: Göz çevresindeki koyu halkaları gidermek için düzenli olarak göz çevrenize ılık ceviz kabuğu suyu uygulayın. Ceviz kabuğu suyundaki sakinleştirici madde olduğundan koyu halkaların hızlı bir şekilde giderilmesine yardımcı olacaktır. Ceviz kabuğu aynı zamanda cildin ışıltısını ve ışıltısını yeniden kazanmaya yardım etmek için gözlerdeki şişlikleri yatıştırır.
• Kepek Karşıtı: Ceviz kabukları, zengin nemlendirme özellikleri açısından saç için bulunmaz bir nimettir. Ceviz kabukları %100 doğal olan kepek önleyici bir ilaç olarak görev yapar.
• Kanserden Korur: Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kansere karşıda koruma sağlamaktadır.
• Saç Rengini Düzenler: Ceviz kabuğu, doğal olarak saçı vurgulayabilen doğal bir renklendirici olarak bilinir. Ceviz kabuğu saça sağlıklı bir parlaklık kazandırırken saç renginizi geliştiren çok sayıda proteine sahiptir.
• Kabızlık Ve Sindirim Sisteminin Düzenli Çalışmasını Sağlar: Ceviz kabukları sindirim sistemimizin sağlığını korumak için yararlı yararlı olan liflere sahiptir. Bağırsak hareketlerimizi düzenli bir şekilde çalıştırabilmemizi sağlar. Sindirim problemlerinizi kısa süre içerisinde geçirmek niyetindeysek ceviz kabuğu suyu kullanabiliriz.

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