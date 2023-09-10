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        Haberler Magazin Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan kalan son izi de değiştirdi - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan kalan son izi değiştirdi

        Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, eski eşinin adının baş harfini kolundan silmek yerine dövmesini değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:42
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        2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.

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        İkili, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

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        Dün akşam bir davete katılan Düvenci'nin, eski eşinin adının baş harfi olan 'B' dövmesini değiştirdiği ortaya çıktı.

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        Ünlü oyuncu, o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe (İnanmak)' oldu.

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        BOŞANMANIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

        Ceyda Düvenci, Haziran ayında Instagram hesabından yaptığı şu paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti: Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim ve hayat; sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep, bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…

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        "HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

        Bülent Şakrak, ocak ayında ayrılık iddialarının ortaya atılmasının ardından, "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Her şey yolunda, çok şükür mutluyuz" demişti.

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        "DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

        Ceyda Düvenci ise nisan ayında, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" ifadelerini kullanmıştı.

        "SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM"

        Bülent Şakrak, yine nisanda eşinin 46'ncı yaş gününde, "Seni hiç bırakmayacağım" şeklinde konuşmuştu.

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        "KARARI BEN VERMEDİM"

        Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.

        #ceyda düvenci
        #bülent şakrak
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