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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki gün Bebek'teki bir restoranda Murat Kazancıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Mekanda öğlen saatleri sonrasında bir araya gelen ikili, keyifli halleri ile dikkat çekti.

KOYU SOHBET

Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, samimi ve koyu bir sohbete daldı. 2 saat mekanda vakit geçiren arkadaş grubu, sonrasında restorandan ayrı ayrı çıkış yaptı.

Murat Kazancıoğlu, bir dönem Burcu Özberk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettirmişti.