Cezayir Mücahitler Bakanı el-Tayyib Zeytuni, Fransa'nın 132 yıllık sömürge döneminde işlediği suçların kapsamlı bir istatistiğinin çıkarılmaya başlandığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; söz konusu kapsamlı araştırmanın "Ulusal Hareket ve Özgürlük Devrimi Araştırmaları Merkezi" tarafından yapılacağını belirten Zeytuni, Cezayir halkının kendilerine karşı işlenen suçları bilmelerinin hedeflendiğini dile getirdi.

"Fransa'dan söz etmek, kafataslarından dağlar, kanlardan denizler ve okyanuslardan söz etmektir" diyen Zeytuni, sömürge döneminde ülkeye yerleştirilen mayınlardan ölenlerin de istatistiklerinin de çıkarılacağına dikkati çekti.

TOPLU İŞKENCE VE KATLİAMLAR

Cezayir, 1830-1962 yıllarında Fransa tarafından 132 yıl boyunca sömürge altında tutuldu. Dönemin canlı tanıklarının halen hayatta olduğu Cezayir'de yaşananlara ilişkin uzman tarihçiler ülkede toplu işkence ve katliamların yapıldığını, yüz binlerce kişinin zorla tehcir edildiğini dile getiriyor.

FRANSA: GELECEĞE BAKALIM

Fransa, sömürge döneminde yaşananlara ilişkin "Geçmişteki sayfaları kapatıp geleceğe bakılması gerektiği" yönünde açıklamalar yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa Devleti'nin Cezayir'deki savaş sırasında işkence kullanımına izin verdiğine dair resmi itirafta bulunduğu dikkati çekmişti.

İTİRAF TAZMİNAT TALEBİ

Sömürge döneminde işlenen suçlara ilişkin Fransa'nın itirafta bulunması ve tazminat ödemesini isteyen Cezayir makamlarının ilk kez bu şekilde kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ