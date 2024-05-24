Cher, sevgilisini kırmızı halıda öpücüklere boğdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Cher, Cannes'da katıldığı amfAR galasında sevgilisi Alexander 'AE' Edwards ile aşk pozları verdi
Cher ve erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards, Fransa'nın Cannes şehrinde AIDS Araştırma Vakfı amfAR'ın düzenlediği AIDS'e Karşı Sinema galasına katıldı.
78 yaşındaki müzik ikonu Cher ile 38 yaşındaki sevgilisi, kırmızı halıda aşk pozları verdi.
2022'den bu yana birlikte olan Cher ile Alexander 'AE' Edwards, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Her ikisi de baştan aşağı siyah giyinen ikilinin desenli tırnakları dikkat çekti. Hem Cher'in hem de Edwards'ın manikürlü tırnakları objektiflere yansıdı.
"YAŞITLARIMIN HEPSİ ÖLDÜ"
Cher ile Alexander 'AE' Edwards çifti, geçen yıl mayıs ayında ayrılmış, eylül ayında ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişti.
Cher, bu ayın başında Jennifer Hudson'ın sunduğu televiyon programına konuk olduğunda, "Neden genç sevgili?" sorusuna verdiği "Genç erkeklerle birlikteyim. Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü" yanıtıyla akıllarda kalmıştı.
"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ!"
Çiftin arasındaki yaş farkı hiç gündemden düşmemişti. Çiftin yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söyleyerek, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan amfAR galasına pek çok ünlü isim katıldı. Demi Moore, Cher'in yanında kırmızı halı pozu verdi.
İşte amfAR kırmızı halısındaki diğer ünlüler...
Andie MacDowell
Diane Kruger
Barbara Palvin
Bella Thorne
Demi Moore
Elsa Hosk
Heidi Klum
Karolina Kurkova
Heidi Klum ve Leni Olumi Klum
Coco Rocha
Carmella Rose