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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ne sunulacak aday listesi için önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. CHP Lideri'nin A Takımı ile yapacağı toplantının 5 saat sürmesi öngörülüyor. Olası adaylar MYK toplantısında belirlendikten sonra, onay için Parti Meclisi'ne sunulacak. Merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye adayı da resmen açıklanacak.
FAVORİ TUNÇ SOYER
Uzun bir süredir beklenen, parti içerisinde de farklı açıklamalarla tartışmalara neden olan İzmir adayının, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta boyunca hem örgütle kurulan temaslar hem kamuoyu anketlerinin tekrar gözden geçirilmesinin sonucunda, CHP Lideri'nin bu kararda olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu MYK toplantısında son sözünü söyleyecek. Ancak Parti Meclisi'nde bir direnç olması durumunda, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır gibi isimler de olasılık dahilinde tutuluyor. Toplantıda İzmir'in 28 ilçe belediyesi için de aday belirlenecek.
İSTANBUL İLÇELERİ DE AÇIKLANACAK AMA...
İYİ Parti ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, İstanbul'un 25 ilçesinde CHP adayına destek verilecek. 10 ilçede de yarış olacak. Dolayısıyla CHP, 35 ilçede aday belirleyecek. Bu adayların büyük bölümünün Parti Meclisi'nde netleştirilmesi bekleniyor. Ancak aday konusunda soru işareti giderilemeyen birkaç ilçe olduğu belirtiliyor. O listenin başında ise, Mustafa Sarıgül'ün istifa kararı ile gündeme oturan Şişli yer alıyor. Sarıgül'ün CHP'den istifa ederek Şişli'de yarışa gireceğini açıklamasının ardından, gözler CHP'nin adayına çevrildi. Kulislerde Sarıgül'ün karşısına güçlü bir aday çıkarılacağı, olası bir sürprize izin verilmeyeceği konuşuluyor. Bu kapsamda Parti Meclisi toplantısında aday oylaması yapılmayacağı, Kılıçdaroğlu'na aday belirleme konusunda yetki verileceği belirtiliyor. Aynı beklenti Beşiktaş ve Kadıköy ilçeleri için de geçerli. Ancak bu durum, MYK toplantısında netlik kazanacak.
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