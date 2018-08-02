Gaye Usluer'in açıklamaları şöyle;

'16 Temmuz 2018 tarihinde TBMM'de delegelerimizi temsilen olağanüstü kurultay talebimizi açıkladık. Bugün temsili heyet olarak imzaları teslim etmeden önce basın açıklamasını uygun gördük. Önümüzde yerel seçimler var. Biz diyoruz ki yerel yönetim seçimlerine hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz şudur CHP'nin siyasal tutarlılık göstermesidir. Bir kadro hareketinin başlamasıdır. Süreçte delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için 1240 dolayısıyla, noter tasdikli 621 imza olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630' dedi.

Usluer, bu rakamın dışında hesapladıkları 50 imzalı belge daha olduğunu ancak henüz ellerine ulaşmadığını açıkladı.

İMZALAR İNCELENECEK

Edinilen bilgiye göre imzalar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e teslim edilecek. Hukuk İşleri, tutanakla teslim aldığı imzaları yeniden inceleyecek. İnceleme sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Genel merkezin, imzaların tesliminden sonra incelemek için yaklaşık bir aylık süresi bulunuyor. Ancak tartışmanın uzamaması için bu sürenin kullanılmayacağı da konuşuluyor. Kararın en kısa sürede açıklanacağı belirtiliyor.

618 İMZA BEYANNAMESİ

Geri çekilen ve cepte tutulan imzalarla ilgili tartışmalar da sürüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre muhaliflerin elinde 618 imza verildiğine ilişkin beyanname bulunuyor. Ancak bu beyanname sahiplerinin en az 22’sinin notere giderek imzalarını geri çektiği belirtiliyor. 17 imza sahibinin ise ıslak imzalı asıl belgeyi cebinde tutarak, muhaliflere sadece beyannamenin fotoğrafını gönderdiği iddia ediliyor. 17 delegenin son iki günde ıslak imzalı belgeyi muhaliflere gönderip göndermediği bilinmiyor. CHP yönetimi ise noterden verilen 15 günlük süre içinde imzasını geri çeken delegenin beyannamesinin kabul edilemeyeceğini savunuyor. CHP kulislerinde geri çekme ve imza attığı halde belgesini göndermeyenler yüzünden muhaliflerin salt çoğunluktan çok daha yüksek bir imza sayısını Genel Merkez’e sunmaları durumunda kurultay toplanabileceği konuşuluyor.

RAHATLATACAK YÖNTEM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin kurultay sürecine ilişkin sorusu üzerine, “Hiçbir CHP’linin, partisini mahkeme koridorlarına taşıyacağına inanmam, ihtimal vermem” dedi. Altay, kurultay süreciyle ilgili, parti genel merkezinin kamuoyunu rahatlatacak bir yol izleyeceğini bildirdi.

YARGIYA GİTMEYE SOĞUK BAKIYOR

Muhaliflerin imzalarla ilgili olabilecek bir tartışmayı yargıya taşıyabileceği konuşulmuştu ancak Muharrem İnce’nin yakın çevresine partinin mahkemeye verilmesine sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi. Bu durumda muhalifler ikinci planı devreye sokacak. Buna göre yeterli imza olmaması halinde muhaliflerin, imza atan delegenin iradesinin yok sayılmaması gerektiğini vurgulayarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultayı toplaması gerektiği konusunda baskı kuracağı konuşuluyor.

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