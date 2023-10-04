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        Haberler Gündem Politika CHP'den son dakika suç duyurusu: "Belediyelerden rant sağladılar" iddiası - Güncel haberler

        CHP'den "belediyelerden rant sağladılar" iddiasına suç duyurusu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "CHP'li belediyelerde kişisel rant elde edildiği" iddiasını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile köşe yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:36
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        CHP'den suç duyurusu
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        CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP, partiden ihraç edilen Tanju Özcan ve Serdar Aksoy ile gazeteci Mahmut Övür'ün, "Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri" iddiasını yargıya taşıdı.

        CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı yapılan başvuruda, CHP'nin "yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan" söz konusu kişiler hakkında "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

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        #CHP
        #Tanju Özcan
        #Serdar Aksoy
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