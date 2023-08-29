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        Haberler Gündem Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açmıştı! Cezası belli oldu

        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açmıştı! Cezası belli oldu

        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açan Emre D. 9 ay hapis cezası ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:05
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        CHP il başkanlığı önünde ateş açana ceza
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        CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında 6 Nisan'da silahla hava ateş ettikten sonra kaçan ve Sultangazi'de yakalanan Emre D. "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Nisan 2023 günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E.E. (23) gözaltına alındı. 10 Nisan'da İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan Anıl Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

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        51 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Olayda havaya ateş eden ve bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan Emre D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Emre D. Sultangazi'de yakalandıktan sonra 17 Nisan 2023'te adliyeye sevk edildi. 51 suç kaydı ve 2 aranması olduğu belirlenen Emre D. çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

        İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle şüpheli Emre D. hakkında talepname düzenlendi.

        Savcı tarafından yasa gereği ceza teklif edilen şüpheli Emre D. avukatı huzurunda söz konusu cezayı kabul etti. Bunun üzerine Emre D. 13 Haziran'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, Emre D.'yi "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 6 ay hapis ve 300 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Emre D.'nin "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırarak serbest bırakılmasına karar verildi.

        Diğer 4 şüpheli hakkında ise "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldığı öğrenildi.

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        #CHP İstanbul İl Başkanlığı
        #son dakika
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