CHP reklam filminde Lütfü Savaş yer almadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanının yer aldığı yeni bir reklam filmi yayımladı. Reklam filmi, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel’in “Biz Türkiye İttifakı’yız. Türkiye’yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz” açıklaması ile başladı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KESİTLERE YER VERİLDİ

Reklamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun dükkanının kepengini açan bir vatandaşa yardım ettiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ın bir bakkala girerek vatandaşlarla tokalaştığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce‘nin kütüphanede öğrencilerle sohbet ettiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer‘in bir üretim tesisinde işçilerle söyleştiği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun çiftçilerle selamlaşarak konuştuğu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay‘ın çimlerde gitar çalıp müzik söyleyen gençlerle buluştuğu görüntüler yer aldı.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI VE ADAYI SAVAŞ YER ALMADI

Reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın yer almaması dikkat çekti.

ÖZEL: "ANKETLERDE DAHA İYİ ALTERNATİF GÖRÜRSEM DEĞİŞTİRİRİZ" DEMİŞTİ

Özgür Özel gazetecilere yaptığı açıklamada "Hatay’da yapılan anketlerde daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik" demişti.