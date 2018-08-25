Chris Pine, Annabelle Wallis ile İtalya'da

Amerikalı oyuncu Chris Pine, İngiliz sevgilisi Annabelle Wallis birlikte çıktıkları İtalya tatilini sürdürüyor. Denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Positano'yu seçen çift, önceki gün de mavi tur için yatla açıldı