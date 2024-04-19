Chris Pratt sette yaralandı

Ünlü oyuncu Chris Pratt, yeni filminin setinde kaza geçirdi.

44 yaşındaki oyuncu, şiddet içeren bir suçla itham edilen ve masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan bir dedektifi canlandırdığı 'Mercy' adlı filminin Malibu'daki setinde ayağından yaralandı.

Çekim esnasında metal bir direğe temas ederek yaralanan Chris Pratt, sosyal medyadan yaralı ayağının görüntüsünü paylaştı. Pratt, sosyal medya sayfasında, "Mercy filminde dördüncü gün. Harika bir dublör ekibim var! Bazen oraya girip kendi işlerimin bazılarını yapmaya çalışıyorum. Bugün baba ayak bileğiyle metal bir direk yakaladı. İlerlemek ilginç olmalı" diye yazdı.

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Geçen ay 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin yıldızlarından Rebecca Ferguson'un Pratt'in bilim kurgu geriliminde kadroya dâhil olduğu öğrenilmişti.