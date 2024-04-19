Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Chris Pratt sette yaralandı - magazin haberleri

        Chris Pratt sette yaralandı

        Chris Pratt, masumiyetini kanıtlamaya çalışan bir dedektifi canlandırdığı yeni filminin setinde kaza geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sette yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünlü oyuncu Chris Pratt, yeni filminin setinde kaza geçirdi.

        44 yaşındaki oyuncu, şiddet içeren bir suçla itham edilen ve masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan bir dedektifi canlandırdığı 'Mercy' adlı filminin Malibu'daki setinde ayağından yaralandı.

        Çekim esnasında metal bir direğe temas ederek yaralanan Chris Pratt, sosyal medyadan yaralı ayağının görüntüsünü paylaştı. Pratt, sosyal medya sayfasında, "Mercy filminde dördüncü gün. Harika bir dublör ekibim var! Bazen oraya girip kendi işlerimin bazılarını yapmaya çalışıyorum. Bugün baba ayak bileğiyle metal bir direk yakaladı. İlerlemek ilginç olmalı" diye yazdı.

        REKLAM

        Geçen ay 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin yıldızlarından Rebecca Ferguson'un Pratt'in bilim kurgu geriliminde kadroya dâhil olduğu öğrenilmişti.

        Yakın gelecekte, sermaye suçlarının arttığı bir dönemde geçen, şiddet uygulamakla suçlanan ve masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan bir dedektifin hikayesini konu eden 'Mercy' filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chris Pratt
        #Mercy
        #set kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!