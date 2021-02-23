Yönetmen Woody Allen hakkındaki cinsel taciz iddialarına odaklanan Allen v Farrow isimli belgeselin yankıları devam ediyor.

61 yaşındaki oyuncu Christina Engelhardt, belgeselde Allen'ın kendisini baştan çıkardığını ve 8 yıllık ilişkilerinde gençliğinden faydalandığını öne sürdü. Engelhardt, o dönemlerde Woody Allen tarafından kolayca kandırıldığını belirtti.

"KURBAN OLDUĞUMU YILLAR SONRA ANLADIM"

ABD'li oyuncu, "Bir kurban olduğumu yıllar sonra anladım. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Hep Allen’ın evinde buluştuk. Bir kere bile dışarıya yemeğe çıkmadık, beni kimseye sevgilisi olarak tanıtmadı. O dönemdeki partneri oyuncu Mia Farrow’un da ilişkimizden haberi vardı" dedi.

85 yaşındaki yönetmen Woody Allen ise üvey kızı Dylan Farrow’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını konu alan dört bölümlük belgesel Allen v. Farrow'un ilk bölümünün yayınlanmasının ardından yapımcılara ateş püskürdü.

"YALANLARLA DOLU HAKSIZ BİR ELEŞTİRİ"

Allen'ın üvey kızı şimdiyse eşi olan Soon-Yi Previn’in temsilcisinin yayımladığı açıklamada, söz konusu belgesel 'yalanlarla dolu haksız bir eleştiri' olarak nitelendirildi.