Christine Baumgartner: Çocuklarımıza boşanacağımızı telefonda söyledi

"HÂLÂ ANLAMIŞ DEĞİLİM"



Christine Baumgartner, "5 gün sonra eve geleceği halde neden bir görüntülü görüşme sırasında bu konuşmayı yaptığını hâlâ anlamış değilim" dedi.



Çocuklarının en büyük önceliği olduğunu belirten Baumgartner, "Benim için bu haberi beraber ve yüz yüze vermek önemliydi" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: AP, Reuters