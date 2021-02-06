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HaberlerDünyadanChristopher Plummer'dan acı haber! 'Neşeli Günler'in star aktörüydü - Magazin haberleri
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Christopher Plummer'dan kötü haber

70 yıllık kariyeri boyunca ‘Neşeli Günler’den ‘The King Who Would Be a King’e, '12 Monkeys’ten 'All the Money in the World’e onlarca filmde rol alan Kanadalı usta aktör Christopher Plummer'dan acı haber geldi. Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti

Christopher Plummer'dan acı haber! 'Neşeli Günler'in star aktörüydü - Magazin haberleri
'Neşeli Günler'in star aktöründen acı haber
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"Neşeli Günler" filmindeki Albay Von Trapp rolüyle hafızalara kazınan usta aktör Christopher Plummer, Connecticut’taki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları Plummer’ın, 53 yıllık eşi Elaine Taylor’ın ellerini tutarak huzur içinde gözlerini yumduğunu açıkladı.

"O SONSUZA KADAR BİZİMLE OLACAK"

Menajeri olan Lou Pitt, usta oyuncunun vefatını, "Sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu ve efsanevi yaşamı tüm nesiller boyu sürecek. O sonsuza kadar bizimle olacak" sözleriyle duyurdu.

İlk olarak 1958 yılında Stage Struck filmiyle sinemaya adım atan Christopher Plummer, 1965’te ‘Neşeli Günler’ (Sound of Music) filmiyle tüm dünyada tanınmıştı.

Filmde canlandırdığı Albuy Von Trapp’ın şarkı söylediği sahnelerde başka biri tarafından dublaj yapılacağını öğrendiğinde çok kızan ve yıllarca kendisini dünyaya tanıtan bu filme soğuk bakan Plummer, yıllar içinde filmle barıştığını açıklamıştı.

Birçok filmde canlandırdığı karakterlerle oyunculuktaki ustalığını kanıtlayan Christopher Plummer, 82 yaşında rol aldığı The Beginners’taki rolüyle Oscar kazanan en yaşlı oyuncu olmuştu.

Ayrıca 2010’ta Tolstoy’un canlandırdığı 'Last Station’ ve 88 yaşında oynadığı All the Money in the World filmindeki rolüyle de Oscar’a aday gösterilmişti.

Plummer, 1974'te “Cyrano” müzikali ve 1996'da aktör John Barrymore'un hayatına dayanan “Barrymore” adlı tiyatro oyunundaki rolleriyle de iki kez Tony Ödülü kazanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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