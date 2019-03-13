Alınan bilgiye göre, tarla satın alma bahanesiyle ilçeye bağlı Dedeçınar Mahallesi’ne gelen dolandırıcılar, 53 yaşındaki çiftçi Yakup Kökçeoğlu'nu hedef seçti. Kökçeoğlu’nun numarasını alan dolandırıcılar, 5-6 ay sonra Kökçeoğlu’na ulaşarak tarlasında "kralın hazinesi" olduğunu söyledi. Bunun üzerine çiftçi de "gelin çıkaralım" dedi.



İHA'nın haberine göre, akşam tarlada çiftçi ile buluşan dolandırıcılar, etrafından otlar çıkan bir taş gösterip hazinenin burada olduğunu söyledi. Çiftçi de sabah taşı kaldırıp kazı yaptığında tarihi eserler buldu. Kökçeoğlu'nun telefonla aradığı dolandırıcılar, "İsviçre’ye gideceğim pazarlamaya, İsviçre’ye gitmeye de 30 bin Euro, bunun bir kısmını da senin karşılaman gerek" dedi.

10 BİN DOLAR İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Şahıslar daha sonra Kökçeoğlu’ndan 10 bin dolar daha isteyince çiftçi, dolandırılacağından şüphelenerek jandarmaya başvurdu. Yapılan incelemede toprak altında çıkarılan eserlerin sahte olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

"HAZİNE ÇIKTI DEDİM, ÜSTÜNE YATTIM"

Dolandırıcıların tarla satın alma vaadiyle kendisiyle görüştüğünü söyleyen çiftçi Yakup Kökçeoğlu, “Aradan 3-4 ay geçti bu adamlar beni aradı. Abi biz tarla diye gelmedik de, biz define arıyorduk, define bulduk, elimizde harita var, makine var dediler. Burada kralın hazinesi varmış dediler. O zaman gelin çıkaralım dedim. Nerede diye sordum, olmaz bizim gelip göstermemiz lazım dediler. Akşam saatlerinde geldiler gösterdiler, üzerine büyük taşlar koymuşlar, önceden bulduklarına dair işaret koymuşlar. Üzerinde otlar çıkmış, dünkü mesele değil en az bunun üzerinden 5-6 ay geçmiş, ot çıkmış geri tekrar. Geldim kazdım, 1 metre kadar indim, büyük bir taş çıktı. Taşı kaldırdım biraz daha indim altına, beyaz bir şey çıktı. Kurban olduğum çıktı hazine dedim, üstüne yattım. Çıkardım eve götürdüm adamı aradım. Dedim abi ben hazineyi aldım buradan. Nasıl bizden habersiz alırsın dediler, bende aldım abi dedim. Dedi ki abi o zaman İsviçre’ye gideceğim pazarlamaya, İsviçre’ye gitmeye de 30 bin Euro, bunun bir kısmını da senin karşılaman gerek. Adam böyle deyince bende kuşkulandım. Bulduğum eşyaları götürdüm karakola teslim ettim” dedi.