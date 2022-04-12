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Çifte cinayet 17 yıl sonra aydınlandı

Giresun'da 17 yıl önce kaybolduktan sonra 1 ay arayla Habip Güneş ve Erdal Şenol'un ölü olarak bulunmasıyla ilgili aranan şüpheli M.A.A.'nın geçen yıl işlediği başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. Derinleştirilen soruşturmada Şenol'un, Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü değerlendiriliyor

Çifte cinayet 17 yıl sonra aydınlandı
Çifte cinayet 17 yıl sonra aydınlandı
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DHA

Giresun'da Kovanlık Beldesi Döngeri Köyü Karasay obasında çobanlık yapan Habip Güneş, 2005 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarıyla yapılan aramalarda Güneş, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. Bir ay sonra aynı köyde kaybolan Erdal Şenol da ölü olarak bulundu.

KATİL ZANLISI BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANMIŞ

Cinayetlerin aydınlatılması için yıllar sonra Giresun JASAT ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yeniden çalışma başlattı.

Yürütülen araştırmalar ve teknik takip neticesinde şüpheli olarak M.A.A. ismine ulaşıldı. Cinayet şüphelisi M.A.A.'nın 1 yıl önce Ordu'da işlediği bir başka suçtan dolayı tutuklandığı ortaya çıktı.

Derinleştirilen soruşturmada cinayetlerle bağlantısı olduğu şüphesiyle C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 367 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 tüfek fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 36 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Çifte cinayetle ilgili elde edilen bulgulara göre Erdal Şenol'un, Habib Güneş'i öldürdükten sonra M.A.A. tarafından öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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