Cinayetin ardından kafede oturmuş...

Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçen pazar günü sabah saatlerinde Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Topak Yaylası'nda meydana geldi. Vatandaşlar yaklaşık 300 metre mesafede iki erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis öldürülenlerin 46 yaşındaki Necip Sayan ve Afganistan uyruklu çalışanı 18 yaşındaki Muhammed Nebi Nasır olduğunu belirledi.



KATİL AĞABEY ÇIKTI



Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ve Karapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptığı çalışmada öldürülen Necip Sayan ile ağabeyi Ali Sayan'ın arazi meselesi nedeni ile kavgalı oldukları ve birbirlerinin evine taciz ateşi açtıklarını belirledi. Polis, şüphe üzerine Ali Sayan'ı evinde gözaltına aldı. Ali Sayan polise verdiği ifadesinde cinayetleri kendisinin işlediği itiraf etti.

"KANI GÖRÜNCE 'EYVAH' DEDİM"

Ali Sayan'ın ifadesinde "Kardeşimle arazi meselesi nedeniyle tartışmalıydık. Olay günü barışmak için yanına gittim. Yine tarla meselesi nedeni ile bana küfür etmeye başladı. 'Biz kardeşiz tarlası batsın' desem de üzerime yürüdü. Afgan çalışanına 'Git şu silahı al getir' dedi. O silah almaya giderken yanımda taşıdığım tabancayla bir el havaya ateş ettim. Bu sırada Necip'in yanıma kadar geldiğini görünce bir el daha ateş ettim. Kanı görünce korkup 'eyvah' dedim. Ben aslında onu öldürmek için sıkmadım. Üzerime gelmesin diye korkutacaktım. Tarlaya doğru kaçmaya başladığını görünce arkasından birkaç kez ateş ettim. Sonra Muhammed Nebi Nasır'ın peşinden gittim. Ona, kardeşimin yaralandığını söyleyip 'onu hastaneye götürelim' dedim. Kolundan çekmek isterken tabanca ateş aldı. Başından yaralanıp yere yığıldı" dediği öğrenildi.



CİNAYET SONRASI KAFEDE OTURMUŞ



Ali Sayan, ifadesinde olayın ardından Karapınar ilçe merkezine gittiğini belirterek, "İlçeye yaklaşırken, kendi kendime 'keşke dönüp hastaneye götürseydim' dedim. Karapınar'a döndüğümde bir kafede arkadaşlarla buluştuk, bir şeyler içtik. Sonra da eve gidip, yattım. Barışmaya gittim, katil oldum" dedi.

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