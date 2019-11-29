HABERTURK.COM

Çin'deki nöbet geçirdikten sonra bilinç kaybı yaşayan 43 yaşındaki bir adam, belirtileri devam ettikten birkaç hafta sonra doktora gitti. Yapılan tahlillerin ardından Zhu Zhongfa isimli hastanın beyninde ve göğsünde yüzlerce tenya olduğu keşfedildi.

RAHATSIZLIĞININ ARDINDAN AZ PİŞMİŞ ET ÇIKTI

New York Post gazetesinde yer alan habere göre; parazitik bir tenya olan taenia solium ile kontamine olmuş az pişmiş domuz eti yediği iddia edilen Zhongfa'nın doktoru Huang Jianrong, “Hastalar parazitlerin bulunduğu yere göre enfeksiyonlara farklı tepkiler veriyor. Bu vaka, nöbet geçirdi ve ardından bilincini kaybetti ancak akciğerlerinde kist olan başka hastalar buna çok fazla öksürerek tepki verebilir" dedi.

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Dr. Huang Jianrong, larvaların sindirim sistemi yoluyla Zhongfa’nın vücuduna girdiğini ve kan dolaşımıyla yukarı doğru gittiğini açıkladı. Sisticercosis ve neurocysticercosis teşhisi konulan Zhongfa'ya organlarını daha fazla hasar almaması için antiparaziter ilaçlar verildi.

KİRLİ, ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ ETTEN UZAK DURUN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),etin güvenli bir sıcaklıkta pişirilmesini ve tenya oluşumunu önlemek için bir gıda termometresi kullanılmasını öneriyor.

İnsanlar, tenya larvalarına ev sahipliği yapan tek canlı. Hijyen koşullarının iyi olmadığı bölgelerde bu yumurtalara maruz kalınabiliyor. Bu yumurtalar günlerce hatta aylarca nemli bir ortamda yaşayabiliyor. Kontamine bölgelerde beslenen inekler ve domuzlar enfekte olarak, insana bulaştırabilir. CDC'ye göre; kirli, çiğ veya az pişmiş et yiyen kişide bu tenyalar görülebilir.