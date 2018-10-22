Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, arkadaş grubu ile geldikleri mekanda Onur Gülmek'in 35'inci yaş gününü kutlayan Çiğdem Batur, mekanda yaklaşık beş saat kaldı.

Güzel oyuncu, "Nişanlınıza ne hediye aldınız?" sorusuna, "Onur'u yurt dışına tatile götürdüm. Biraz orada zaman geçirdik, hediyem o oldu" cevabını verdi.

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