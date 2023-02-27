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Haberler Yaşam Çimen Lekesini Çıkartan Yöntemler: Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?
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Çimen lekesini çıkartan yöntemler: Çimen lekesi nasıl çıkar?

Piknik yapmak, çocuklar ile birlikte çimenlerin üzerinde oynamak ve burada uzun süre vakit geçirmek pek çok kişiyi mutlu etmekte olan aktivitelerin başında yer almaktadır. Özellikle de hafta sonları birçok işi kendini kırlara atarak anın keyfini çıkarmaktadır. Ancak bu zamanlarda pek çok bireyin kıyafetine veya ayakkabısına çimen lekelerinin bulaşmakta olduğu söylenebilmektedir.

Çimen Lekesini Çıkartan Yöntemler: Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?
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Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?

Kıyafetlerinde çimen lekesi bulunmakta olan kişiler tarafından bu durumdan nasıl kurtulacakları merak edilenler arasında yer almaktadır. Çimen lekesini çıkartmak eğer doğru ürün tercih edilir ise oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Burada önemli olan nokta doğru bir şekilde hareket edilmesidir. Özellikle bahar ve yaz aylarında oluşum göstermekte olan çimen lekelerinin giderilmesi için sabun ve su ile birlikte lekenin yıkanması yeterli olabilmektedir. Ancak çimen lekesi artık kurumuş ise o zaman kumaşın cinsine uygun olacak bir deterjan ile yıkanması önerilmektedir. Böylelikle kıyafet üzerinde yer almakta olan lekenin giderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Pantolondan Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?

Pantolonun üzerinde yer almakta olan çimen lekesi oldukça rahatsız edici bir görünüm oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kişinin kıyafetinin görünümünü olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Böyle bir durumda ise pantolondan çimen lekesi nasıl çıkar sorusu merak edilenler arasında yer almaktadır.

Bu noktada öncelikle kovanın içerisine birkaç damla oksijenli su veya alkol katarak içerisine çimen lekesi olan kıyafetin konulması gerekmektedir. Ardından 10 dakika boyunca beklenmelidir. Daha sonra çimen lekesinin bulunmakta olduğu bölgenin çitilenmesi gerekmektedir. Eğer hala leke bulunmakta ise oksijenli su ve alkol karışımı lekenin üzerine sürülebilmekte ve ardından makineye atılabilmektedir. Bu sayede lekenin giderilmesine neden olunabilmektedir.

Ayakkabıdan Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?

Genellikle yaz aylarında ortaya çıkmakta olan istenmeyen lekelerden bir tanesinin de çimen lekesi olduğu bilinmektedir. Ayakkabılara da bulaşmakta olan çimen lekesi aslında oldukça kolay bir şekilde giderilebilmektedir. Eğer ayakkabıya çimen lekesi bulaşmış ise öncelikle bir bez ile bu bölgenin silinmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sıvı veya toz deterjan kullanımı gerçekleştirilmektedir. Bir miktar su ile macun kıvamına getirilen toz deterjan lekenin üzerine yayılmaktadır. Ardından diş macunu ile birlikte ovalanmaktadır. Bu sayede inatçı lekelerin gitmesine neden olunmaktadır.

Kurumuş Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?

Hemen her evde bulunmakta olan sirke, karbonat, kabartma tozu ve elde bulaşık deterjanı çimen lekesinin çıkarılmasında oldukça etkili olan yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle kurumuş olan çimen lekelerinde oldukça etkilidir. Bu yöntem ile birlikte kurumuş çimen lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verilebilmektedir.

Kot Pantolondan Çimen Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kişi tarafından kurumuş çimen lekesinin kot pantolon üzerinden nasıl giderileceği merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle bu durumda kot pantolon üzerinde yer almakta olan lekenin nemlendirilip ardından bir diş fırçası ile birlikte silinmesi gerekmektedir. Daha sonra ise bölgenin önerilen temizlik malzemeleri ile yıkanması gerekli görülmektedir. Ardından lekenin giderilmesi ile birlikte kot pantolonun daha temiz bir görünüme sahip olmasına sebep olunmaktadır. Genel olarak bakıldığında her ne kadar zor görünse de aslında oldukça kolay bir şekilde çimen lekeleri giderilebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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