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Haberler Yaşam Dinamometre Nasıl Yapılır? Evde Basit Dinamometre Yapımı Anlatımı
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Dinamometre nasıl yapılır? Evde basit dinamometre yapımı anlatımı

Fizik derslerinden aşina olunan dinamometre kelimesi sonunda yer almakta olan metre nedeni ile ölçüm aleti olarak bilinmektedir. Uzun yıllardır kullanılmakta olan dinamometre kullanılmakta olduğu alanlarda insanların merakını uyandırmıştır. Özellikle öğrenciler tarafından sıkça araştırılmakta olan bir alettir.

Dinamometre Nasıl Yapılır? Evde Basit Dinamometre Yapımı Anlatımı
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Dinamometre Nasıl Yapılır?

Yapımı ile merak konusu olan dinamometre oldukça basit bir yapıya sahiptir. Ağırlık ölçümü için kullanılmaktadır. Dinamometreler, uzun yıllardır kuvvet ölçmede kullanılmaktadır. Genellikle fizik laboratuvarlarında kullanılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Kuvvet ölçmekte olan bir alet olduğu söylenmektedir. Bu aletin yapımını bazı öğretmenler öğrencilerine ödev olarak verilebilmektedir. Evde birkaç basit yöntem ile birlikte bu alet yapılabilmektedir.

Enjektör ile dinamometre yapımı için gerekli olan malzemeler arasında şunlar yer almaktadır:

  • 1 enjektör
  • 3 adet ataç
  • 1 adet küçük paket lastiği
  • 1 adet 5 mm kalınlığında ve 20-30 cm uzunluğunda bakır tel
  • Kıvırma ve kesme işlemler için pense
  • 1 adet küçük çivi

İlk olarak enjektör açılmakta ve içerisinde bulunan iğne bir kenara koyulmaktadır. Enjekte bulunan lastik pense ile çıkarılmaktadır. Enjektörün lastiğinin çıkarıldığı yerden çivi yardımı ile lastik geçecek şekilde delik açılacaktır. Enjektörün arka kısmına çengel asmak için bir delik açılması gerekmektedir. Küçük paket lastiğince bakır teli kullanılarak bu delikten geçirilmektedir. Lastiğin delikten çıkmaması için ataştan bir parça kesilmeli ve deliğe sıkıştırılmalıdır.

Enjektörün iğnesinin kapağı kapalı olacak biçimde çıkarıldığı yere takılmalıdır. Kapak çıkarılmalı ve iğnenin usu pense ile çengel gibi kıvrılmalıdır. Ataşlardan biri çengel biçiminde açılmalı ve alttaki deliğe takılmalıdır.

Basit Dinamometre Yapımı

Öğrencilere verilmekte olan ödevlerden biri de evde dinamometre yapımıdır. Evde basit ve farklı şekillerde yapılabilmektedir. Ön plana çıkmakta olan yöntemlerden bir tanesinin enjektör ile dinamometre yapımı olduğu bilinmektedir. Basit dinamometre yapımı için gerekli olan malzemeler arasında enjektör, 3 adet ataç, paket lastiği, bakır tel, kıvırma ve kesme işlemleri için pense, çivi bulunmaktadır.

Bir diğer yöntemin ise pet şişe ile dinamometre yapımı olduğu bilinmektedir. Bu yöntemde kullanılmakta olan malzemeler arasında ise 1 adet yay, 1 adet pet şişe, 1 adet pet şişeyi kesmek için makas, 2 adet ağırlığı bilinen cisim bulunmaktadır.

Evde Kolay Dinamometre Yapımı

Evde kolay bir şekilde dinamometre yapılabilmektedir. Sadece tek bir yöntem değil farklı yöntemler kullanılarak işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Dinamometre Malzemeleri

Dinamometre yapımında kullanılmakta olan malzemeler arasında farklı maddeler yer almaktadır. Öncelikle hangi yöntem ile yapılacağı belirlenmekte ve sonrasında malzemeler oluşturulmaktadır. Pet şişe ile yapılırken dinamometre malzemeleri arasında yay, pet şişe, makas ve ağırlığı bilinen cisim yer almaktadır.

Şırınga ile Dinamometre Yapımı

Şırınga veya enjektör ile gerçekleştirilmekte olan dinamometre yapımı oldukça sık başvurulan yöntemlerden biridir. Bu yöntem için gerekli olan malzemeler arasında şırınga, ataç, paket lastiği, bakır tel, pense ve çivi yer almaktadır.

Hazır Dinamometre Yapımı

Pek çok farklı şekilde dinamometre yapılabilmektedir. Genellikle öğrenciler dinamometreyi ödev olarak yapmaktadır. Farklı yöntemlerden biri tercih edilmekte ve kolayca işlem yapılmaktadır.

Pet Şişeden Dinamometre Yapımı

Enjektör dışında pet şişe ile dinamometre yapımı da sıkça tercih edilmekte olan bir yöntemdir. Bu işlem yapılırken pet şişe, yay, makas ve ağırlığı bilinmekte olan bir cismin kullanılması gerekmektedir. Ardından dinamometre yapımına başlanabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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