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Haberler Yaşam Dinamometre Nedir, Neyi Ölçer? Dinamometre Ne İşe Yarar?
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Dinamometre nedir, neyi ölçer? Dinamometre ne işe yarar?

Hemen her yerde görülmekte olan ölçüm aletlerinin gün geçtikçe sayısında artış görülmektedir. Ölçüm araçların arasında basit yapılı ve köklü bir tarihi bulunmakta olan dinamometre, deneylerde ve laboratuvar ortamlarında oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra okullarda da öğrencilere dinamometreler yaptırılabilmektedir.

Dinamometre Nedir, Neyi Ölçer? Dinamometre Ne İşe Yarar?
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Dinamometre Neyi Ölçer?

Gündelik hayat içerisinde kullanılmakta olan bu alet genellikle herhangi bir şeyin kuvvetini ölçmek amacı ile kullanılmaktadır. Özellikle de araçların motorlarının gücünü ölçmek için tercih edilmektedir. Dinamometre yardımı ile birlikte bir aracın motor gücü öğrenilebilmektedir. Çok amaçlı bir ürün olduğu söylenebilmekte ve pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Dinamometre Ne İşe Yarar?

Dinamometre, cismin ağırlığını ve cisme etki etmekte olan kuvvetin şiddetini ölçmeye yaramakta olan bir alettir. Kuvvet ölçümü için görülmekte olan en uygun ve ulaşılabilir cihazdır. Aynı zamanda laboratuvarlarda ve deneylerde sıkça kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Özellikle de fizik dersinde uygulamalı olarak gösterim yapıldığında dinamometreye başvurulmaktadır.

Kullanılan dinamometreler içerisinde bulunmakta olan esnek yay sayesinde çalışmakta ve hassas bir ölçüm yapmaktadır. Yaya uygulanan kuvvet ile birlikte gerilmesi ile kuvvet sonucuna ulaşılmaktadır. Biriminin ise Newton olduğu bilinmektedir. Dinamometre ne işe yarar sorusuna aynı zamanda otomobil sanayisinde kullanılmakta olduğu da eklenebilmektedir.

Dinamometre ile Ne Ölçülür?

Yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılmış olan dinamometreler, kuvvet ölçümünde kullanılmaktadır. Deneylerde ve laboratuvarlarda sıkça başvurulmakta olan bir yöntem olduğu söylenebilmektedir. Sadece kuvvet değil, ağırlık ölçümünde de kullanılabilmektedir. Dinamometre ile ölçülmekte olan değerler Newton birimi ile birlikte tanımlanmaktadır. Cismin uygulandığı kuvvet doğrultusunda yay gerilmektedir. Böylelikle kuvvet büyüklüğü yayın esnekliğinden ölçülmektedir. Dinamometrenin genellikle enerji motoru veya otomobil motorlarında kullanılmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Dinamometre Ağırlık Ölçer mi?

İnsanların genellikle kütle ve ağırlık kavramının karıştırmakta olduğu söylenebilmektedir. Bundan dolayı da dinamometre ağırlık ölçer mi sorusu oldukça sık merak edilenler arasında yer almaktadır. Kütle ile ağırlık arasında bulunmakta olan fark şu şekilde tanımlanabilmektedir: Ağırlık cismin kütlesine etki eden yer çekiminin büyülüğünü ifade etmektedir. Kütle terazi yardımı ile birlikte ölçülebilmektedir.

Kuvvet Dinamometre ile mi Ölçülür?

Dinamometre ile ağırlık ölçülebildiği gibi, kuvvet ölçümü de gerçekleştirilebilmektedir. Birimi Newton olan kuvvet ve ağırlıkların ölçümü gerçekleştirilebilmektedir.

Dinamometre Özellikleri

Öncelikle dinamometreler yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak üretilmiş bir ağırlık ve kuvvet ölçme aleti olarak bilinmektedir. Bu aletin özellikleri arasında ise şunların yer almakta olduğu bilinmektedir:

  • Birimi Newton olan kuvvet ve ağırlıkların ölçümünü yapmaktadır.
  • İçerisinde yer almakta olan yayların bir esneme sınırı bulunmaktadır.
  • Her dinamometre büyüklükleri farklı kuvvetleri ölçmektedir.
  • Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri maksimum değer yazmaktadır.
  • Hassas ölçümlerde ince yaylı dinamometreler tercih edilebileceği gibi daha kalın olan yaylar da tercih edilebilmektedir. Uzama az olduğundan dolayı hassasiyeti daha düşük ölçümler yapılabilmektedir.

Dinamometre Kütle Ölçer mi?

Pek çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise dinamometre kütle ölçer mi sorudur. Öncelikle dinamometrenin kuvvet ve ağırlık ölçmekte olduğu bilinmektedir. Fakat kütle ve ağırlık kavramları karıştırılabilmektedir ve bundan dolayı da kütle ölçümü yaptığı da pek çok insan tarafından düşünülebilmektedir. Fakat bu durum düşünülenin aksinedir yani dinamometreler aslında kütle ölçümü yapmamaktadır. Kütle ölçümünün terazi aracılığı ile birlikte yapıldığı söylenebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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