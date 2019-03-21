Çimsa yılın büyük satın almalarından birine imza atarak İspanya'da bulunan Cemex Espana S.A.'nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı almak için uzlaştığını duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Buñol Beyaz Çimento Fabrikası için Cemex ile 180 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı belirtildi.

Çimsa'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin sözleşme müzakerelerinin devam ettiği belirtilerek, "Şirketimiz tarafından Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alınması yurtdışında var olan veya kurulacak olan iştirakimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Cemex, söz konusu fabrikası 1990'ların başında Valenciana de Cementos'tan almıştı. Cemex'in satışı şirket borçlarını azaltmak ve elde edilen geliri "genel şirket hedefleri" doğrultusunda kullanacağı belirtiliyor.

İspanyol basınında sözleşmenin nisan ayında imzalanacağı ve satışın 2019 yılının 2. yarısında tamamlanacağı iddia edilirken, satın almaya 50 ülkede faaliyet gösteren Cemex'in Meksika ve ABD'deki beyaz çimento fabrikalarının dahil olmadığı vurgulandı.

1972 yılında kurulan ve beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, Hamburg (Almanya),Trieste (İtalya),Sevilla ve Alicante (İspanya),Gazimagusa (KKTC),Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası bir çimento üreticisi.