Çimsa Genel Müdürlüğü’ne Ülkü Özcan atandı

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka konuyla ilgili yaptığı açıklama da şunları kaydetti: “Nevra Özhatay, Topluluğumuza 24 yıl hizmet vermiş ve 2014 yılından bu yana da Çimsa Genel Müdürlüğü’nü üstlenmiştir. Özhatay’a Çimsa’ya bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çimsa’nın liderlik bayrağını 1 Ekim itibarıyla Ülkü Özcan devralacaktır. Özcan’ın sektördeki ve Topluluğumuzdaki tecrübeleriyle, Çimsa’yı hedeflerine başarıyla taşıyacağına inancım tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

ÜLKÜ ÖZCAN



Ülkü Özcan, 1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Lafarge Türkiye’de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Topluluğumuza 2010 yılında katılan Sn. Ülkü Özcan, Çimsa’da sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve Pazarlama Müdürü, Strateji ve Pazarlama Direktörü, Strateji, Pazarlama, Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Sn. Ülkü Özcan, 2015 yılından bu yana Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekteydi.

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