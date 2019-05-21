Bank of America'nın ardından, ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, ABD- Çin ticaret görüşmelerinin çökmesi durumunda, küresel ekonominin durgunluğa sürükleneceği uyarısı yaptı. Bank of America analistleri geçen hafta başında, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süren ve bir türlü anlaşmayla sonuçlandırılamayan ticaret görüşmelerinin küresel ekonomiyi durgunluğa sürükleyebileceği uyarısı yaptılar. Newsweek'in haberine göre, Çin mallarına tarifelerin yükseltilmesinin dünya ekonomisini resesyona doğru iteceğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sıfıra indirmek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

FED SIFIRA İNDİREBİLİR

Morgan Stanley analistlerinin notunda, "ABD ile Çin arasındaki görüşmeler çöker, bir anlaşma ortaya çıkmaz ve ABD Çin'den 300 milyar dolar ithalata daha yüzde 25 tarife uygulamaya başlarsa, küresel ekonominin durgunluğa doğru sürüklendiğini görürüz" denildi. Analistler, böyle bir gelişmede, gelişmelere karşılık olarak Fed'in faizleri 2020'nin ilk yarısında yeniden sıfıra indirmek zorunda kalacağı uyarısı da yaptılar.