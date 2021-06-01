Çin'de ilk kez bir insanda görülen kuş gribi: H10N3 0:00 / 0:00

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Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu(NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'da Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang'da ateşlenen adam farklı semptomlarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan adama H10N3 teşhisi konulduğunu açıklayan doktorlar, adamın virüsü nasıl aldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Durumu iyi olan adam taburcu oldu, adamın yakın temaslılarına ilişkin gözlem devam ediyor.

ÇİN'DE KUŞ GRİBİ

Birçok farklı kuş gribi türü olan Çin'de özellikle kümes hayvanları ile çalışanlar enfekte oluyor. Ülkede, kuş gribi virüslerinden H7N9, 2016-2017 döneminde yaklaşık 300 kişiyi öldürdü. O tarih aralığından sonra ülkede önemli oranda enfeksiyon sayısı kaydedilmedi.

NHC, küresel anlamda H10N3 türünün başka hiçbir insanda rapor edilmediğini aktardı.