ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU

Çin Seddi filmi, Uzak Asya’ya barut bulmak ve Avrupa’ya götürmek amacıyla yola çıkan bir kervanın hikayesini anlatıyor. Ancak kervan, önce bir çetenin, ardından da gizemli ve korkutucu bir canavarın saldırısına uğrar. Bu saldırıdan yalnızca iki paralı asker, William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) sağ kurtulur. İkili, Çinli askerler tarafından esir alınarak Çin Seddi’ndeki bir askeri karargaha götürülür. Burada, karşılaştıkları canavarın “Taotie” adı verilen, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldıran güçlü ve zeki yaratıklar olduğunu öğrenirler. William, canavarın bir kolunu koparmayı başarmış bir savaşçı olarak, Çinli askerlerle birlikte bu doğaüstü tehdide karşı mücadele etmeye başlar. Ancak barut arayışı, onun aklının bir köşesinde her zaman yer edinir.