Çin ekonomisinin 2018 yılı büyüme performansı açıklandı. Dünyanın en büyük 2. ekonomisinin resmi verilere göre son çeyrekte yüzde 6.4 büyürken, yıllık büyüme yüzde 6.6 oldu. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oldu.

ABD ile yaşanan ve 250 milyar dolarlık ürüne gelen ek vergiler getiren küresel ticaret savaşının Çin üzerindeki etkisi hissedilirken hükümet bir yandan yüksek borçluluğu dizginlemeye çalışıyor.

Uluslararası pek çok kuruluşun da büyüme stratejileri için önemli bir merkez konumunda olan Çin piyasalarındaki bu yavaşlamanın etkisi yerelden çok daha geniş olabilir.

Çin'de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak yüzde 5,3 olan beklentinin üzerine çıkarken perakende satışlar da yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Beklentilere paralel gelen büyüme sonrasında Şangay ve Hong Kong borsaları hafif yükselirken, kimi stratejistler Çin'deki yavaşlamanın düşünülenden daha kötü olduğunu belirtiyor.

Aralık ayında sürpriz bir düşüş yaşayan ihracat ve 20 yıl sonra ilk kez düşen otomobil satışları gibi son dönemde alarm veren pek çok göstergenin ardından Çin'in 2019 yılında yüzde 6'nın altında bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Pekin yönetimi bu ay ekonomiyi canlandırmak için kobiler için vergi indirimi öngören 193milyar dolar değerinde bir dizi önlem paketi açıklamıştı. Hükümet, altyapı harcamalarını arttırmayı ve para politikasını da genişletmeyi hedefliyor