Aydın inciri
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Çinlilerden Aydın İncirine yakın markaj

Çin pazarında büyük ilgi gören Aydın İnciri ihracatında hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu yıl Çin'e olan incir satışını 3-4 kat artırmayı hedefleyen ihracatçılar, Amerika’nın Türkiye’ye yönelik tutumunun ardından ihracatta Türk ve Çin parasını kullanma kararı aldı

17.08.2018 - 13:17 | Güncelleme: İHA

Dolar yerine milli para birimi ile ihracat kararı aşamasında olan ülkelerden birisi olan Çin'in, bundan böyle Amerikan malları yerine Türk mallarına yönelmesi üreticiyi de memnun etti. Aydın’ın Nazilli ilçesinden 10 yıldır Çin’e ihracat yapan işletmelerde hareketlik başladı. Geçen yıllara oranla bu yıl ihracatını 3-4 katına çıkartacağını belirten Çinli alıcılar, kuru incirin yanı sıra Antep Fıstığı, fındık, kayısı ve kayısı çekirdeği de alacak.

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Çin ile ticaretlerinin 10 yıldır sürdüğünü ve karşılıklı güven çerçevesinde ihracat yaptıklarını ifade etti.

Kırlıoğlu; “Aile şirketi olan Kırlıoğlu firması olarak 2000 yılından bu yana yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız. Son 10 yıldır da Çin’e Kuru İncirin yanında Kayısı, Antep Fıstığı, Fındık ihracatı yapıyoruz. Amerika ile olan ekonomik kriz sonrası bize çok güvenen Çinli partnerimiz bundan böyle Amerika ile değil biz Türklerle ticaret yapmaya devam edeceklerini söyledi. Çinliler zaten Türk İncirini çok seviyor. ‘Türk ürünleri çok kaliteli ve lezzetli’ diyorlar. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın ikili ilişkileri sayesinde Çin’den çok büyük ihracat talebi bekliyoruz. Ticari anlamda Çin ile ilişkilerimiz çok güzel gidiyor. Ve son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra daha fazla talep olduğunu gördük. Türkiye son zamanlarda bu durumlardan avantajlı hale geldi” dedi.

“İHRACAT TL VEYA ÇİN YUANI ÜZERİNDEN OLACAK”

“Bundan sonraki ihracatımızı Çin Yuanı veya Türk Lirası olarak yapmayı planlıyoruz" diyen Kırlıoğlu, şöyle konuştu: "Halen görüşme aşamasındayız. İnşallah bundan sonra dolar yerine Çin Yueni veya Türk Lirası kullanacağız. Türk lirası önemli bir değer kazanacak. Hükümetimizin Çin ile istikrarlı politika yürütmesi sebebiyle Çinliler Türkiye’ye daha fazla yöneliyorlar. Geçen yıl Çin’de ‘Türkiye yılı’ ilan edilmişti. Türk ürünlerini tanıtma yılıydı. Çin çok büyük bir ülke. Çok büyük bir pazar. Eğer Çin ile ticarete devam edersek başka ülkelere ihracat etmemize bile gerek yok neredeyse. Türkleri seviyorlar, Türk ürünlerini seviyorlar, Türk damak tadını seviyorlar. Bu yıl Çin ile olan ihracatımızın 3-4 katı olacağını düşünüyorum.

Desteklerinden dolayı da sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizin arkasındayız. Ekonomisi güçlü bir Türkiye ile tüm dünyaya açılıyoruz. İlerleyen ihracatımız sayesinde Çin olmak üzere Rusya ve diğer ülkeler olmak üzere ihracatımızın artacağını düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomide emeği geçen tüm yetkililerimize buradan teşekkür ediyorum”

 

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