Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre ünlü Jokey Uğur Polat'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi:

ESKİ KIZ ARKADAŞIYDI

Ünlü jokey Uğur Polat, mağdur N.P.'nin eski erkek arkadaşıydı. N.P., Uğur Polat ile arkadaşlığını bitirdi. Daha sonra ünlü jokeyin ağabeyi N.P. ile Ekim 2014'de evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında İstanbul'a gezmek için geldi. Bunu öğrenen Uğur Polat, N.P.'yi Bakırköy'deki evine davet etti. Ancak bu teklifi N.P. kabul etmedi. Şikâyetçi N.P., 2 gün sonra Uğur Polat'ın ikinci davetini kabul etti. Bakırköy'deki eve gitti.

CİNSEL SALDIRI DA BULUNDU

Uğur Polat, iddiaya göre N.P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi. Bu sırada yatak odasında Uğur Polat'ın arkadaşları olan Sercan Ç. ve Tacettin G., yüzleri maskeli olarak bekliyordu. N.P. odaya girince Sercan Ç. ve Tacettin G., ağızını kapatıp ellerini ve ayaklarından yatağa bağladı. N.P.'nin bağırması üzerine Sercan Ç., müştekiye vurdu. N.P. önceden tanıması nedeniyle maskeli şahısları seslerinden ve kıyafetlerinden Sercan ve Tacettin olduklarını anladı. N.P.'yi iç çamaşırları kalacak şekilde soydular. Daha sonra iki şüpheli odadan çıktı. Odaya sanık Uğur Polat girdi. N.P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra evden dışarı çıktıkları sırada fırsatını bulan N.P. kaçtı. Polisi arayıp yardım istedi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADLİ TIP RAPOR VERDİ

Adli Tıp raporları, N.P.'nin iddialarını doğrular nitelikteydi. El ve ayak bilelerinde halkalı ekimozlar tespit edildi. Sürüntü örneklerinde Uğur Polat'ın DNA profiliyle örtüşen materyaller elde edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Uğur Polat ifadesinde N.P. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Soruşturma sonucunda 2016 yılında Uğur Polat ile diğer iki şüpheli hakkında, "Nitelikli Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından dava açıldı. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

TOPLAM 20 YIL HAPİS

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık Uğur Polat'ı, "Cinsel saldırı suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Uğur Polat, duruşmada tutuklandı.

İKİ SANIK DA 10'AR YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın diğer iki sanığı Sercan Ç. ve Tacettin G., ise "Nitelikli Cinsel Saldırıya yardım etmek ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılmak suçuna yardımdan" 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu sanıklar hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.