Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye'nin Ege'deki gerilimin hafifletilmesine yönelik çabalara odaklanma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Çipras Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Erdoğan'a Ege'deki Türk ihlallerinde yaşanan bu artışı aktardım. Ve gerginlikleri azaltma çabalarımıza vurgu yapmayı da kabul ettik" dedi.
NATO üyesi iki ülke, Türk ve Rum toplumları olarak bölünmüş Kıbrıs, Ege Denizi üzerindeki hava sahası egemenliği ve uçuş hakları gibi pek çok konuda anlaşmazlık yaşıyorlar. Türkiye, jet uçaklarının Ege üzerindeki uçuşların, sınır güvenliğinin korunması amacıyla yapılan düzenli devriye uçuşları olduğunu savunuyor. Gerilimlerin uzun süredir devam etmesine rağmen, komşu iki ülke arasındaki söylem son iki yılda sertleşti. Türkiye'de tutuklanan iki Yunan askeri ve Yunanistan'da sığınma talebinde bulunan sekiz Türk askeri, son aylarda karşılıklı atışmaların odak noktası oldu.
Çipras gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan ile yaklaşık iki saat süren görüşmesinin, "en kolay görüşme" olmadığını söyledi.
Görüşmede kendisinin 1 Mart tarihinde Meriç Nehri’nde Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askeri konusuna değindiğini belirten Çipras, Erdoğan’ın da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ üyesi askerin iadesi konusuna değindiğini açıkladı. Çipras, "Ben ısrarla 2 Yunan askeri konusuna değindim. Tabi Türk başkan 8 asker konusuna değindi. Ben de kendisine yargının bağımsız olduğunu belirttim. Bu meselenin iki ülke ilişkilerinde önemli olduğu ortaya çıktı. İki konunun birbiri ile direkt bağlantısı olduğu ortaya çıkmadı. Ama Türk başkan 8 asker konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Çünkü darbeye fiilen katıldıklarına inanmakta. Ama kendisine 8 asker konusunun 2 Yunan askeri konusu ile farklı olduğunu anlattım. İltica talebinde bulunan askerler ile yanlışlıkla sınırı geçerek tutuklanan 2 Yunan askerinin farklı konular olduğunu belirttim" dedi.
Çipras bu kişilerin sığınma talebinde bulunmalarına atıf yaparak "Bir kez daha, Yunanistan yargısının tamamen bağımsız olduğunu açıkça belirttim" dedi. Çipras "Aynı zamanda tekrar tekrar ifade ettiğim gibi herhangi bir ülkeden gelen darbecilerin -bu durumda Türkiye'den- veya demokratik düzeni yıkmaya teşebbüs eden hiç kimsenin ülkemizde hoş karşılanmayacağını vurguladım" dedi.
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