SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
aleksis çipras
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Çipras'tan laiklik çağrısı!

Yunanistan Başbakanı Çipras, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." dedi.

30.10.2018 - 20:58 | Güncelleme: AA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Anayasa değişikliği planlarına ilişkin, "Yunan devletinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." dedi.

Çipras, partisi SYRIZA'nın genel kurulunda yaptığı konuşmada, Ortodoks Kilisesi ve devlet arasındaki ilişkilerin belirlenmesine ilişkin Anayasa değişikliği planlarını anlattı.

Vatandaşların daha fazla demokratikleşme yoluyla siyasal sisteme yeniden güvenmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Çipras, "Ülkenin yeni bir sayfa açtığı bir dönemde, daha radikal daha ezber bozan adımlar atmanın zamanı." diye konuştu.

Çipras, Anayasa reformuna ilişkin 2016 yazından bu yana kurulan ulusal komite aracılığıyla bu konudaki teklif ve fikirlerin değerlendirildiğini belirterek "Sanıyorum, devlet, siyaset dünyası, vatandaşlar, kilise ve inananlar da bu ilişkilerin rasyonelleşmesini kabul edecek gerekli mantık ve hassasiyete ulaştıran bir olgunluğa erişmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Kilise ve devlet ilişkilerinde yeni bir döneme geçilmesi için geniş çaplı bir uzlaşının bulunduğunu söyleyen Çipras, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının Anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Ortodoks Kilisesi'nin de bunu uygun bulacağını, Anayasa'nın modernleşmesi ve liberalleşmesi için bunun önemli bir adım teşkil edeceğini kaydederek "Biz bu diyaloğa bu anlayışla yaklaşıyoruz ki zaten karşılıklı saygı içinde bulunduğumuz Başpiskopos İeronimos da bu konuda hemfikirdir." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da daha önce de birçok kez gündeme gelen bu tartışma kapsamında, Ortodoksluğun devletin resmi dini olarak kalıp kalmayacağı soru işareti oluşturuyor. Anayasa reformu çerçevesinde din işlerinin yanı sıra demokratik sistemin iyileştirilmesi ve hükümet üyelerinin dokunulmazlıkları gibi konular da ele alınıyor.

Başbakan Çipras, meclisteki diğer parti liderlerine mektup göndererek Anayasa değişikliğine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmelerini talep etmişti.

Bazı muhalefet partileri ise Çipras'ın bu adımını "gündem değiştirmeye çalışmak" şeklinde yorumlamıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X