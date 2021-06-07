Bloomberg'in haberine göre Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatıyor. Citigroup'tan yapılan açıklamada, az sayıda personeli etkileyecek olan hareketin bölgeden uzaklaşmayı yansıtmadığı ifadelerine yer verilirken ''İş stratejimizin düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Citi'nin Londra'daki bölgesel merkezinden Türk hisse senedi alım satım faaliyetlerini yönetme kararı alındı'' denildi.

Kurumun yerel bankacılık birimi Citibank A.Ş. aracılığıyla 45 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye'de varlığını sürdüreceği de vurgulandı.