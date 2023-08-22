Civan Canova'nın sanat hayatını yansıtıyor

Ozan Saltuk, sergide Civan Canova'nın İstanbul ve Ankara temalı tablolarının yanı sıra kendi hayaliyle çizdiği çalışmalarının da yer aldığını belirterek, "Resimlerinde gerçekleri, kendi anılarına göre ve kendi hatırlamak istediği şekliyle resmediyor. Ziyaretçilerimiz bu sergide içerik olarak dayımın hayatına ve Türkiye'nin yakın geçmişine dair tarih parçalarının tuvale aktarılmış halini görebilir" ifadesini kullandı.

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"HAYATININ PARÇALARI BURADA"

Serginin açılmasında Civan Canova'nın ailesinin yanı sıra birçok kişinin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Ozan Saltuk, şunları kaydetti: Ziyaretçilere unutamayacakları bir sergi deneyimi yaşatmayı başaracağımızı umuyoruz. Her gelen kişi, Civan Canova'nın ruhundan bir parça görme fırsatı bulacak. Evinden getirdiğimiz çalışma odası, fırçaları, tuvalleri, koltuğu, kısacası onun hayatının parçaları burada. Gelen herkese dayımı az da olsa tanıtma şansı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum.