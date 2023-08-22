Civan Canova'nın sanat hayatını yansıtıyor
Civan Canova'nın vasiyeti üzerine açılan 'Damlalar' sergisi, ziyaretçileri ünlü oyuncunun sanat hayatına dair yolculuğa çıkarıyor
Tarihi Kethüda Hamamı'nda ziyarete açılan 'Damlalar' adlı sergide, geçen yıl hayatını kaybeden Civan Canova'nın eserleri yer alıyor.
Ziyaretçilerin izlenimine sunulan yağlı boya resim çalışmaları arasında Civan Canova'nın bazıları aile koleksiyonuna ait yaklaşık 60 tablosu bulunuyor.
"HASTANE ODASINDA BİLE SÜREKLİ BU İŞLE MEŞGULDÜ"
Sergiye dair konuşan Civan Canova'nın yeğeni Ozan Saltuk, dayısının bu sergiyi geçen yıl rahatsızlanmadan önce organize etmeye başladığını söyledi.
Civan Canova'nın sergi mekânını ve sergilenecek resimleri bizzat kendisinin seçtiğini dile getiren Ozan Saltuk, "Sergiyi çok büyük heyecanla bekliyordu. Hatta rahatsızlandığında bile hastane odasında sürekli bu işle meşguldü. Biz de onun son dileği olan bu sergiyi gerçekleştirmek istedik" dedi.
Ozan Saltuk, sergide Civan Canova'nın İstanbul ve Ankara temalı tablolarının yanı sıra kendi hayaliyle çizdiği çalışmalarının da yer aldığını belirterek, "Resimlerinde gerçekleri, kendi anılarına göre ve kendi hatırlamak istediği şekliyle resmediyor. Ziyaretçilerimiz bu sergide içerik olarak dayımın hayatına ve Türkiye'nin yakın geçmişine dair tarih parçalarının tuvale aktarılmış halini görebilir" ifadesini kullandı.
"HAYATININ PARÇALARI BURADA"
Serginin açılmasında Civan Canova'nın ailesinin yanı sıra birçok kişinin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Ozan Saltuk, şunları kaydetti: Ziyaretçilere unutamayacakları bir sergi deneyimi yaşatmayı başaracağımızı umuyoruz. Her gelen kişi, Civan Canova'nın ruhundan bir parça görme fırsatı bulacak. Evinden getirdiğimiz çalışma odası, fırçaları, tuvalleri, koltuğu, kısacası onun hayatının parçaları burada. Gelen herkese dayımı az da olsa tanıtma şansı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum.
'Damlalar' sergisi 1 Eylül'e kadar saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyaret edilebilecek.
CİVAN CANOVA HAKKINDA
Tam adı Ahmet Civan Canova olan oyuncu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya gelmişti.
Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna 1979'da başlayan Canova, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller almıştı.
Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da 'Eve Dönüş' filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de 'Ölüleri Gömün' oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştı.
Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşındayken 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti.
Fotoğraflar: AHT, AA