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        Haberler Magazin Civan Canova'nın vasiyeti LÖSEV'e bağışlandı - Magazin haberleri

        Civan Canova'nın vasiyeti bağışlandı

        20 Ağustos 2022'de hayata veda eden Civan Canova, duyurusunu yaptığı sergisi 'Damlalar'ı tamamlayamamıştı. Canova'nın vasiyetini yerine getiren ailesi çok anlamlı bir yardıma imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:28
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        Civan Canova'nın akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından 5 Ağustos 2022'de hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak Canova, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Ağustos 2022'de 67 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda ressam olan oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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        Civan Canova'nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak tamamlayamadığı sergisi, ailesi tarafından 21 Ağustos - 1 Eylül 2023 arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sevenlerinin katılımıyla açılmıştı.

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        Civan Canova'nın vasiyetinin ailesi tarafından yerine getirdikleri sergide, tablo satışlarından elde edilen tüm gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlandı.

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        "ARTIK CANIMIZIN BİR PARÇASI SİZİNLE YAŞAYACAK"

        Civan Canova'nın kız kardeşi Kumru Tibet, "Sergiye gelenler hatırlar, giriş yazısına not düşmüştük; 'Civan’ın dünyasında sanatın ve çocukların çok özel birer yeri vardı. Bu doğrultuda, sergi süresince tablo satışlarından elde edilecek olan gelirin tamamı, onun güzel ismini, kalbinin bu iki kıymetlisi ile birleştirecek olan LÖSEV'e iletilecektir'. Civanımızın vasiyeti olan sergi boyunca satılan 14 birbirinden güzel ve özel

        #Civan Canova
        #Löse
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