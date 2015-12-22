Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli 13 aplikasyon

Evde çocukları oyalamak konusunda zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Okul öncesinden 8 yaşına kadar genel bilgileri alabilecekleri, hayal güçlerini, problem çözme ve mantık yürütme yeteneklerini geliştiren uygulamalarla belirli süre aralıklarında vakit geçirebilirler. Telefon ya da tablet vermek konusunda direnen ebeveynlere tavsiye niteliğinde eğitici ve öğretici uygulamalar...