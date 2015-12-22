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Çocuklar için Tiyatro: Memo ve Tıfıl
Evde çocuklarla vakit geçirmek için 12 parlak fikir
Çocuklar için spor zamanı
Duygu Nevşe Şener ile masal saati
Bocelli'den Duomo Katedrali'nde 'Umut İçin Müzik' konseri verdi
Gökkuşağıyla sanata sarıl
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Çocuklar hem üretiyor hem eğleniyor
Gündem
Ulu önder Atatürk'ün 23 Nisan sözleri
Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli 13 aplikasyon
Evde çocukları oyalamak konusunda zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Okul öncesinden 8 yaşına kadar genel bilgileri alabilecekleri, hayal güçlerini, problem çözme ve mantık yürütme yeteneklerini geliştiren uygulamalarla belirli süre aralıklarında vakit geçirebilirler. Telefon ya da tablet vermek konusunda direnen ebeveynlere tavsiye niteliğinde eğitici ve öğretici uygulamalar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Rahmi M. Koç Müzesi bir 'tık' uzakta
Yaşam
Dünyanın en zor mantık soruları
Sağlıklı beslenme işini abartmayın
Susuzluk öğrenmeyi zorlaştırıyor!
Bebeklerin rahat bir uykuya dalması için 8 altın kural!
Acaba çocuğum zeki olacak mı?
Sağlık
2 yaşından önce çocuğunuzu dijital ekranlardan uzak tutun!
Çocuğunuza sakın bu kelimeleri söylemeyin!
İştahsız çocuk için 15 öneri
Ebeveynler dikkat! Bunu yiyen çocuk agresif oluyor!
Çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?
Çocuklar ne tür ayakkabılar giymeli?
Çocuklarınız sürekli kavga ediyorsa...