Pera Müzesi’nde çocuklar için yaz atölyeleri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yaz tatilinde çocukları sanat eserleriyle yaratıcı bir keşif yolculuğuna davet ediyor. 29 Temmuz–7 Ağustos arasında düzenlenecek “Yaz Tatili Atölyeleri”, 4–12 yaş arası çocukları müzenin süreli ve koleksiyon sergilerinden ilham alan yaratıcı üretimlerle buluşturacak.

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Rehberli sergi gezilerinin ardından çocuklar; desen baskısı, kolaj, seramik yüzey tasarımı, mobil heykel, flipbook ve animasyon gibi farklı tekniklerle kendi üretimlerini gerçekleştirecek. Program, çocukları sanat eserlerine dikkatle bakmaya, hikâye kurmaya, duygularını ifade etmeye ve hayal güçlerini farklı malzemelerle görünür kılmaya davet ediyor.

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4–6 yaş grubu için keşif, duygu ve oyun odaklı atölyeler

Pera Öğrenme Ekibi yürütücülüğünde düzenlenen “Çiniden Çantaya: Desen Baskı Atölyesi”, çocukları Sıradışı Minas sergisindeki çini ve seramiklerden ilham alan bir üretim sürecine davet ediyor. Katılımcılar, eserlerdeki kuşları, çiçekleri ve bezemeleri inceleyerek motiflerin desenlere nasıl dönüştüğünü keşfediyor; tasarladıkları desenleri bez çantalarına aktarıyor. “Sihirli Dürbün: Manzaranın Gizledikleri” atölyesi, çocukları Suyun Kıyısında sergisindeki manzaralara dikkatle bakmaya davet ediyor. Katılımcılar, eserlerdeki ayrıntıları keşfettikten sonra seçilen görseller üzerine gizli canlılar, karakterler ve hikâyeler ekliyor.

Pera Öğrenme Ekibi yürütücülüğünde düzenlenen bir diğer atölye olan “Resimlerden Kaçan Bulutlar” atölyesinde ise çocuklar, Suyun Kıyısında sergisindeki gökyüzü ve bulutlardan ilham alıyor. Bulutların çağrıştırdığı şekillerden yola çıkan katılımcılar, farklı malzemelerle kendi bulut karakterlerini tasarlıyor.

Giz’li Atölye yürütücülüğünde düzenlenen “Küçük Elçiler: Hareketli Kukla” atölyesi, çocukları Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisindeki portrelerle buluşturuyor. Katılımcılar; kıyafet, duruş, aksesuar ve yüz ifadelerinden ilhamla yeni karakterler tasarlıyor, hazırladıkları hareketli kuklalarla bu karakterleri canlandırıyor.

Şinasi Göktürkler yürütücülüğünde düzenlenen “Parmaklarım Ne Söylüyor?” atölyesi, çocukları seramik ve çini eserlerin dokularını hayal etmeye çağırıyor. Sıradışı Minas sergisinden ilham alan katılımcılar, farklı dokusal malzemelerle çalışarak yüzeylerin renk, malzeme ve his yoluyla nasıl değişebileceğini keşfediyor.

Aysu Işık Göksoy ve Ayşe Nur İlbak Orhan yürütücülüğünde düzenlenen “Duygularım Ne Kadar Büyük?” atölyesi, çocukları sanat temelli sosyal-duygusal öğrenme deneyimiyle buluşturuyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden ilham alan katılımcılar, duyguların ağırlığı, büyüklüğü ve rengi üzerine düşünerek seçtikleri bir duyguyu görsel bir forma dönüştürüyor.

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7–12 yaş grubu için hikâye, tasarım ve üç boyutlu üretim atölyeleri

OyunMu yürütücülüğünde düzenlenen “Manzaranın Sakinleri: Kolaj ve Hikâye” atölyesinde çocuklar, Suyun Kıyısında sergisindeki kıyı yaşamını konu alan resimlerden yola çıkıyor. Katılımcılar, “Bu resmin içinde yaşasaydın kim olurdun?” sorusundan hareketle çizim ve kolaj teknikleriyle kendi karakterlerini oluşturuyor.

OyunMu yürütücülüğünde düzenlenen “Yer Değiştiren Kıyı Manzaraları” atölyesi, çocukları Suyun Kıyısında sergisindeki kıyı, yol, ev, figür ve su imgeleriyle yaratıcı bir oyuna davet ediyor. Katılımcılar, asetat yüzeyler üzerine çizdikleri katmanları üst üste getirip yerlerini değiştirerek yeni manzaralar oluşturuyor.

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Giz’li Atölye yürütücülüğünde düzenlenen “Kabartmalı Hikâyeler: Seramik Yüzey Tasarımı” atölyesinde çocuklar, Sıradışı Minas sergisindeki çini ve seramik eserlerden ilham alıyor. Katılımcılar, seramik tabaklar üzerinde motifleri ve figürleri kâğıt hamuru, rölyef, renk ve doku çalışmalarıyla yeniden yorumluyor.

Şinasi Göktürkler yürütücülüğünde düzenlenen “Dengeyi Bulmak: Mobil Heykel Tasarımı” atölyesinde çocuklar, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden hareketle denge, eşitlik ve hareket kavramlarını inceliyor. Renkli asetatlar, teller, misinalar ve ahşap parçalar kullanarak havada dengede duran mobil heykeller tasarlıyor.

Aysu Işık Göksoy ve Ayşe Nur İlbak Orhan yürütücülüğünde düzenlenen “Duygu Terazisi ile Ölçülemeyeni Ölçmek” atölyesinde çocuklar, ölçme kavramını duygular ve düşünceler üzerinden yeniden ele alıyor. Katılımcılar, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden hareketle kendi kişisel ölçü sistemlerini tasarlıyor.

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9–12 yaş grubu için gözlem, kompozisyon ve animasyon atölyeleri

Pera Öğrenme Ekibi yürütücülüğünde düzenlenen “Çiçekler, Kumaşlar ve Renklerin Peşinde” atölyesinde çocuklar, Suyun Kıyısında sergisinden ilhamla renk, biçim, ışık-gölge ve kompozisyon üzerine düşünüyor. Farklı objelerle oluşturulan düzenlemelere çeşitli açılardan bakan katılımcılar, gördüklerini kendi gözlem ve yorumlarıyla tuvale aktarıyor.

Ferhat Akbaba yürütücülüğünde düzenlenen “Hareketli Sayfalar: Flipbook” atölyesinde çocuklar, Sıradışı Minas sergisindeki desenlerden ilhamla flipbook tasarlıyor. Katılımcılar, küçük değişikliklerle sayfalar arasında hareket duygusu yaratarak animasyonun temel prensiplerini deneyimliyor.

Ferhat Akbaba yürütücülüğünde düzenlenen “Canlanan Desenler: Analogdan Dijitale Animasyon” atölyesi, çocukları animasyonun analog ve dijital üretim süreçleriyle tanıştırıyor. Sıradışı Minas sergisindeki motiflerden ilham alan katılımcılar, ardışık çizimlerle hazırladıkları çalışmaları dijital ortama aktararak kısa animasyon videolarına dönüştürüyor.

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ATÖLYE PROGRAMI:

PERA ÇOCUK (4-6 Yaş)

Çiniden Çantaya: Desen Baskı Atölyesi

(yüz yüze, biletli)

30 Temmuz Perşembe, 10.30

Küçük Elçiler: Hareketli Kukla

(yüz yüze, biletli)

31 Temmuz Cuma, 10.30

Parmaklarım Ne Söylüyor?

(yüz yüze, biletli)

1 Ağustos Cumartesi, 10.30

Sihirli Dürbün: Manzaranın Gizledikleri

(yüz yüze, biletli)

4 Ağustos Salı, 10.30

Duygularım Ne Kadar Büyük?

(yüz yüze, biletli)

5 Ağustos Çarşamba, 13.30

PERA ÇOCUK (7-12 Yaş)

Manzaranın Sakinleri: Kolaj ve Hikâye

(yüz yüze, biletli)

30 Temmuz Perşembe, 13.30

Kabartmalı Hikâyeler: Seramik Yüzey Tasarımı

(yüz yüze, biletli)

31 Temmuz Cuma, 13.30

Dengeyi Bulmak: Mobil Heykel Tasarımı

(yüz yüze, biletli)

1 Ağustos Cumartesi, 13.30

Duygu Terazisi ile Ölçülemeyeni Ölçmek

(yüz yüze, biletli)

5 Ağustos Çarşamba, 13.30

Yer Değiştiren Kıyı Manzaraları

(yüz yüze, biletli)

6 Ağustos Perşembe, 13.30

PERA ÇOCUK (9-12 Yaş)

Çiçekler, Kumaşlar ve Renklerin Peşinde

(yüz yüze, biletli)

29 Temmuz Çarşamba, 13.30

Hareketli Sayfalar: Flipbook

(yüz yüze, biletli)

4 Ağustos Salı, 13.30

Canlanan Desenler: Analogdan Dijitale Animasyon

(yüz yüze, biletli)

7 Ağustos Cuma, 13.30