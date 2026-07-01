İş Sanat’ın atölyeleriyle tatile merhaba

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin atölye programında insan yüzleri, figüratif anlatımlar ve doğa temaları öne çıkıyor. Müze sergilerinden hareketle düzenlenen “Yan Yana Portreler” veya “Geçmişten Gelen Misafir” gibi atölyelerde çocuklar otoportreleri inceleyip figür-mekân ilişkisini ele alıyor. “Tablonun İçindeki Orman” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyelerdeyse bitki ve hayvanların yaşamını keşfediyor.

DOĞADAN İLHAM ALAN ATÖLYELER

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Neşeli Ahtapotlar” ve “Topraktan Fidana” gibi atölyelerinde çocuklar çevre bilinci kazanırken; “Çılgın El Davulu” veya “Renkli Fenerler” gibi atölyelerde ise el becerilerini, müzik kulaklarını ve üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştiriyorlar.

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İŞ VAPUR'DA EĞLENCELİ ATÖLYELER

İş Sanat’ın farklı yaş gruplarına özel olarak hazırladığı ücretsiz atölyeleri, çocukları kentteki ve denizdeki yaşamla tanıştırıyor. “Şık Balıklar”, “İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi” ve “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” gibi atölyelerle çocuklar Marmara Denizi'nin ekosistemini keşfediyor, İstanbul Boğazı’nı gözlemliyor ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor.

YARATICILIK, GÖZLEM VE TASARIM BİR ARADA

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “Eserler Konuşuyor” ve “Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme” atölyelerinde minik sanatseverler dinledikleri, okudukları ya da müzede gördükleri unsurları canlandırma veya hayal güçleriyle yeniden kurgulama fırsatı buluyorlar. “Meyve Veren Ağaçlar” ve “Rengârenk Kartpostallar” atölyelerde ise çevrelerini, doğayı ve mekanları inceleyerek öğrendiklerini somut tasarımlara dönüştürüyorlar.

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Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Temmuz’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu – İstanbul

1 Temmuz Çarşamba 14.00 Yan Yana Portreler (6-9 yaş)

Yan Yana Portreler (6-9 yaş) 3 Temmuz Cuma 14.00 Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş)

Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş) 7 Temmuz Salı 14.00 Eren Eyüboğlu’nun Yüzleri: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

Eren Eyüboğlu’nun Yüzleri: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş) 9 Temmuz Perşembe 14.00 Melâhat Üren’den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş)

Melâhat Üren’den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş) 10 Temmuz Cuma 14.00 Sanatın Diliyle Somut mu Soyut mu? (8-12 yaş)

Sanatın Diliyle Somut mu Soyut mu? (8-12 yaş) 14 Temmuz Salı 14.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

Benim Kumbaram (6-9 yaş) 17 Temmuz Cuma 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

Şekillerin Peşinde (3-5 yaş) 21 Temmuz Salı 14.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş) 22 Temmuz Çarşamba 12.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş)

Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş) 24 Temmuz Cuma 14.00 Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım (8-12 yaş)

Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım (8-12 yaş) 28 Temmuz Salı 14.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (7-10 yaş)

Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (7-10 yaş) 29 Temmuz Çarşamba 14.00 Doğanın Renkli Hikâyeleri: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş)

Doğanın Renkli Hikâyeleri: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş) 30 Temmuz Perşembe 14.00 Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş)

Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş) 31 Temmuz Cuma 14.00 Renkli Kapılar, Renkli Hayaller (6-9 yaş)

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü – İstanbul

4 Temmuz Cumartesi 14.00 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)

Çılgın El Davulu (5-6 yaş) 4 Temmuz Cumartesi 15.30 Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş)

Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş) 8 Temmuz Çarşamba 14.00 Renkli Fenerler (7-9 yaş)

Renkli Fenerler (7-9 yaş) 8 Temmuz Çarşamba 15.30 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)

Çılgın El Davulu (5-6 yaş) 11 Temmuz Cumartesi 12.00 Topraktan Fidana (7-9 yaş)

Topraktan Fidana (7-9 yaş) 11 Temmuz Cumartesi 14.00 Denizin Koruyucuları (5-6 yaş)

Denizin Koruyucuları (5-6 yaş) 14 Temmuz Salı 14.00 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)

Çılgın El Davulu (5-6 yaş) 18 Temmuz Cumartesi 14.00 Şık Balıklar (5-6 yaş)

İş Vapur, Galataport – İstanbul

3 Temmuz Cuma 14.00 Şık Balıklar (5-6 yaş)

Şık Balıklar (5-6 yaş) 3 Temmuz Cuma 15.30 Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş)

Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş) 4 Temmuz Cumartesi 13.00 Bir Balığın Günlüğü (7-11 yaş)

Bir Balığın Günlüğü (7-11 yaş) 9 Temmuz Perşembe 14.00 Rotam Maviye (5-6 yaş)

Rotam Maviye (5-6 yaş) 9 Temmuz Perşembe 15.30 Çılgın El Davulu (7-9 yaş)

Çılgın El Davulu (7-9 yaş) 16 Temmuz Perşembe 14.00 Dalgaların Dansı (7-9 yaş)

Dalgaların Dansı (7-9 yaş) 16 Temmuz Perşembe 15.30 Şık Balıklar (5-6 yaş)

Şık Balıklar (5-6 yaş) 19 Temmuz Pazar 13.00 İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi (8+ yaş)

İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi (8+ yaş) 21 Temmuz Salı 13.00 Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (4-6 yaş)

Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (4-6 yaş) 23 Temmuz Perşembe 13.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş)

Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş) 26 Temmuz Pazar 12.00 İstanbul’u Seyret Resmini Yap (6- 9 yaş)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus – Ankara