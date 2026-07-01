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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat’ın atölyeleriyle tatile merhaba

        İş Sanat’ın atölyeleriyle tatile merhaba

        İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde minik sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yaşadıkları kentten, doğadan ve denizden ilham alan çocuklar atölyelerde farklı malzemeler ve teknikler kullanarak yaratıcılıklarını tasarımlarına yansıtıyor. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Çocuk atölyeleriyle tatile merhaba

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin atölye programında insan yüzleri, figüratif anlatımlar ve doğa temaları öne çıkıyor. Müze sergilerinden hareketle düzenlenen “Yan Yana Portreler” veya “Geçmişten Gelen Misafir” gibi atölyelerde çocuklar otoportreleri inceleyip figür-mekân ilişkisini ele alıyor. “Tablonun İçindeki Orman” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyelerdeyse bitki ve hayvanların yaşamını keşfediyor.

        DOĞADAN İLHAM ALAN ATÖLYELER

        Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Neşeli Ahtapotlar” ve “Topraktan Fidana” gibi atölyelerinde çocuklar çevre bilinci kazanırken; “Çılgın El Davulu” veya “Renkli Fenerler” gibi atölyelerde ise el becerilerini, müzik kulaklarını ve üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştiriyorlar.

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        İŞ VAPUR'DA EĞLENCELİ ATÖLYELER

        İş Sanat’ın farklı yaş gruplarına özel olarak hazırladığı ücretsiz atölyeleri, çocukları kentteki ve denizdeki yaşamla tanıştırıyor. “Şık Balıklar”, “İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi” ve “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” gibi atölyelerle çocuklar Marmara Denizi'nin ekosistemini keşfediyor, İstanbul Boğazı’nı gözlemliyor ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor.

        YARATICILIK, GÖZLEM VE TASARIM BİR ARADA

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “Eserler Konuşuyor” ve “Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme” atölyelerinde minik sanatseverler dinledikleri, okudukları ya da müzede gördükleri unsurları canlandırma veya hayal güçleriyle yeniden kurgulama fırsatı buluyorlar. “Meyve Veren Ağaçlar” ve “Rengârenk Kartpostallar” atölyelerde ise çevrelerini, doğayı ve mekanları inceleyerek öğrendiklerini somut tasarımlara dönüştürüyorlar.

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        Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

        İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Temmuz’26

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu – İstanbul

        • 1 Temmuz Çarşamba 14.00 Yan Yana Portreler (6-9 yaş)
        • 3 Temmuz Cuma 14.00 Köklerden Gökyüzüne (8-12 yaş)
        • 7 Temmuz Salı 14.00 Eren Eyüboğlu’nun Yüzleri: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)
        • 9 Temmuz Perşembe 14.00 Melâhat Üren’den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş)
        • 10 Temmuz Cuma 14.00 Sanatın Diliyle Somut mu Soyut mu? (8-12 yaş)
        • 14 Temmuz Salı 14.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)
        • 17 Temmuz Cuma 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)
        • 21 Temmuz Salı 14.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)
        • 22 Temmuz Çarşamba 12.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş)
        • 24 Temmuz Cuma 14.00 Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım (8-12 yaş)
        • 28 Temmuz Salı 14.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (7-10 yaş)
        • 29 Temmuz Çarşamba 14.00 Doğanın Renkli Hikâyeleri: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş)
        • 30 Temmuz Perşembe 14.00 Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş)
        • 31 Temmuz Cuma 14.00 Renkli Kapılar, Renkli Hayaller (6-9 yaş)

        Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü – İstanbul

        • 4 Temmuz Cumartesi 14.00 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)
        • 4 Temmuz Cumartesi 15.30 Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş)
        • 8 Temmuz Çarşamba 14.00 Renkli Fenerler (7-9 yaş)
        • 8 Temmuz Çarşamba 15.30 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)
        • 11 Temmuz Cumartesi 12.00 Topraktan Fidana (7-9 yaş)
        • 11 Temmuz Cumartesi 14.00 Denizin Koruyucuları (5-6 yaş)
        • 14 Temmuz Salı 14.00 Çılgın El Davulu (5-6 yaş)
        • 18 Temmuz Cumartesi 14.00 Şık Balıklar (5-6 yaş)

        İş Vapur, Galataport – İstanbul

        • 3 Temmuz Cuma 14.00 Şık Balıklar (5-6 yaş)
        • 3 Temmuz Cuma 15.30 Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş)
        • 4 Temmuz Cumartesi 13.00 Bir Balığın Günlüğü (7-11 yaş)
        • 9 Temmuz Perşembe 14.00 Rotam Maviye (5-6 yaş)
        • 9 Temmuz Perşembe 15.30 Çılgın El Davulu (7-9 yaş)
        • 16 Temmuz Perşembe 14.00 Dalgaların Dansı (7-9 yaş)
        • 16 Temmuz Perşembe 15.30 Şık Balıklar (5-6 yaş)
        • 19 Temmuz Pazar 13.00 İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi (8+ yaş)
        • 21 Temmuz Salı 13.00 Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (4-6 yaş)
        • 23 Temmuz Perşembe 13.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş)
        • 26 Temmuz Pazar 12.00 İstanbul’u Seyret Resmini Yap (6- 9 yaş)

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus – Ankara

        • 14 Temmuz Salı 13.00 Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme (4-6 yaş)
        • 18 Temmuz Cumartesi 13.00 Eserler Konuşuyor (6-8 yaş)
        • 19 Temmuz Pazar 14.00 Meyve Veren Ağaçlar (3-6 yaş)
        • 22 Temmuz Çarşamba 13.00 Mavi ve Yeşil Dünyanın Kahramanları (6-8 yaş)
        • 25 Temmuz Cumartesi 13.00 Rengârenk Kartpostallar (5-7 yaş)
        • 26 Temmuz Pazar 14.00 Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme (4-6 yaş)
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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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