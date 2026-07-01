İş Sanat’ın atölyeleriyle tatile merhaba
İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde minik sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Yaşadıkları kentten, doğadan ve denizden ilham alan çocuklar atölyelerde farklı malzemeler ve teknikler kullanarak yaratıcılıklarını tasarımlarına yansıtıyor. İşte program
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin atölye programında insan yüzleri, figüratif anlatımlar ve doğa temaları öne çıkıyor. Müze sergilerinden hareketle düzenlenen “Yan Yana Portreler” veya “Geçmişten Gelen Misafir” gibi atölyelerde çocuklar otoportreleri inceleyip figür-mekân ilişkisini ele alıyor. “Tablonun İçindeki Orman” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyelerdeyse bitki ve hayvanların yaşamını keşfediyor.
DOĞADAN İLHAM ALAN ATÖLYELER
Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Neşeli Ahtapotlar” ve “Topraktan Fidana” gibi atölyelerinde çocuklar çevre bilinci kazanırken; “Çılgın El Davulu” veya “Renkli Fenerler” gibi atölyelerde ise el becerilerini, müzik kulaklarını ve üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştiriyorlar.
İŞ VAPUR'DA EĞLENCELİ ATÖLYELER
İş Sanat’ın farklı yaş gruplarına özel olarak hazırladığı ücretsiz atölyeleri, çocukları kentteki ve denizdeki yaşamla tanıştırıyor. “Şık Balıklar”, “İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi” ve “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” gibi atölyelerle çocuklar Marmara Denizi'nin ekosistemini keşfediyor, İstanbul Boğazı’nı gözlemliyor ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor.
YARATICILIK, GÖZLEM VE TASARIM BİR ARADA
İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “Eserler Konuşuyor” ve “Hikâyeyi Tamamla: Masaldan Resme” atölyelerinde minik sanatseverler dinledikleri, okudukları ya da müzede gördükleri unsurları canlandırma veya hayal güçleriyle yeniden kurgulama fırsatı buluyorlar. “Meyve Veren Ağaçlar” ve “Rengârenk Kartpostallar” atölyelerde ise çevrelerini, doğayı ve mekanları inceleyerek öğrendiklerini somut tasarımlara dönüştürüyorlar.
Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.