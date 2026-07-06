'İçses ve İçyapı' sergisi çocuk atölyeleri başlıyor

Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanatın öncü isimlerinden Yoko Ono’nun 27 Aralık’a kadar devam eden İçses ve İçyapı sergisi kapsamında, temmuz ayında çocukları hayal etmeye, sorgulamaya ve birlikte düşünmeye davet eden atölyeler düzenliyor.

SSM Eğitim ve Öğrenme Programları tarafından Yoko Ono’nun talimat temelli sanat anlayışından hareketle hazırlanan atölyeler, sanatı yalnızca estetik bir deneyim olarak değil; farklı kuşakları ve düşünceleri buluşturan bir üretim alanı olarak ele alıyor. Çocuklar, barış, iletişim, zaman, hayal gücü ve farklı ifade biçimleri üzerine düşünürken fikirlerini çizim, yazı ve tasarımla yaratıcı biçimde ifade etme fırsatı buluyor.

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11 Temmuz Cumartesi günü 8–10 yaş arası çocuklar için düzenlenecek Çizgileri Dinlemek atölyesinde çocuklar, Yoko Ono'nun talimat odaklı yaklaşımı ile hat sanatının ritmik yapısı arasında bağlantılar kurarak çizgiyi farklı duyularla deneyimleyecek. Harflerin kıvrımlarından yola çıkarak hazırladıkları talimat kartlarını paylaşacak, aynı çizginin farklı biçimlerde nasıl yorumlanabileceğini gözlemleyecekler. Uygulama bölümünde ise çizgi çalışmalarıyla nefes, hareket ve tekrar arasındaki ilişki üzerine çalışacaklar. Aynı gün 14.00–15.30 saatleri arasında düzenlenecek Barış Afişi: SAVAŞ BİTTİ atölyesinde ise çocuklar, Yoko Ono ve John Lennon'ın SAVAŞ BİTTİ! Bitmesini istiyorsan (WAR IS OVER! If You want it, 1969) kampanyasından hareketle kelimelerin kamusal alandaki etkisini inceleyecek. Ardından kelimelerin büyüklüğü ve yerleşiminin mesajı nasıl şekillendirdiğini düşünerek kendi barış afişlerini tasarlayacaklar.

12 Temmuz Pazar günü, 3–5 yaş arası çocuklar için düzenlenecek Gökyüzü Ne Kadar Yüksek? atölyesinde çocuklar, Yoko Ono'nun Gökyüzü Televizyonu (1966) eserinden hareketle farklı boyutlarda bulutlar tasarlayacak ve gökyüzünün değişen hareketini yorumlayarak kendi kinetik heykellerini oluşturacaklar. Aynı gün 9–12 yaş arası çocuklar için düzenlenecek Bir Mesajım Var: Yoko Ono atölyesinde ise sanatçının talimatlara dayanan sanat pratiği ile tanışacak, sanatın bir fikir ve eylem biçimi olabileceği üzerine düşünerek kendi performans fikirlerini duyurmak için afişler, el ilanları ve açık çağrılar tasarlayacaklar.

22 Temmuz Çarşamba günü Çığlığı Çiz isimli atölyede 7-9 yaş arası çocuklar, Yoko Ono’nun Soprano için Ses Parçası (1961) adlı yapıtından ilhamla ses ile beden arasındaki ilişkiyi gözlemleyecekler. Farklı ses tonlarını deneyimleyerek sesin ifade biçimleri üzerindeki etkisini araştıracak, ardından bu deneyimi çizgiye aktaracaklar. Seslerin ritmini, yoğunluğunu ve enerjisini çizgilerle görünür kılıp, ortaya çıkan soyut kompozisyonları adlandırarak sergileyecekler.

Dikkatin İzleri başlıklı atölye, 25 Temmuz Cumartesi günü 7–10 yaş arası çocuklar için düzenlenecek. Yoko Ono'nun Nehir Yatağı ve Temizlik Parçası eserlerini odağına alan atölyede çocuklar, hareket, gözlem ve dönüşüm kavramları üzerine çalışacak. Deneyimlerini çizgiler, sözcükler ve nesnelerle ifade ederken dikkat, sabır ve farkındalık ekseninde ortak bir yerleştirme oluşturacaklar. Aynı gün düzenlenecek Haritayı Yeniden Çiz atölyesinde de 9–12 yaş arası çocuklar, Yoko Ono'nun harita ve talimat fikrini buluşturan yapıtlarından hareketle kendi kavramsal haritalarını tasarlayacaklar. Umut, sessizlik, oyun ve hayal gücü gibi kavramlar etrafında şekillenen bu haritaları kısa talimatlarla zenginleştirecekler.