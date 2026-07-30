İş Sanat'ta çocuklar için ücretsiz atölyeler

İş Bankası Müzesi’nde Zafer Kutlaması

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Şık Kediler” ve “Benim Müzem” atölyelerinde dönüştürülmüş malzemelerle minyatür kostümler ve sergiler oluşturacak olan çocuklar “Zafer Feneri” atölyesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramımızın ruhunu yansıtan tasarımlar hazırlıyor.

Denizde Hayat, İş Vapur Atölyelerinde

İş Vapur atölyeleri çocukları, İstanbul Boğazı’nı ve su altındaki yaşamı keşfetmeye çağırıyor. “Bir Balığın Günlüğü” ve “Özlem’in Hayali” gibi atölyelerde çocuklar heykel maketleri ve farklı dokular ile tasarımlar oluştururken “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” atölyesinde Boğaz’dan ilhamla özgün tasarımlar ortaya koyuyorlar.

Ankara’da Sergilerin İlham Verdiği Atölyeler

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı Yan Yana sergisinde Melahat ve Eşref Üren çiftinin eserleri, “Ankara’nın Renkleri”, “Eserler Konuşuyor” ve “Dans Eden Fırçalar” gibi atölyelerin esin kaynağı oluyor. Çocuklar müzenin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisinden yola çıkan “Mavi ve Yeşil Dünya’nın Kahramanları” ve “Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk” atölyelerinde ise ekosistemlerle tanışıyor; bitki ekimi ve baskı teknikleriyle doğa bilinci kazanıyor.

Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi issanat.com.tr’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

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İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Ağustos’26

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü–İstanbul

1 Ağustos Cumartesi 14.00 Benim Müzem (5-9 yaş)

8 Ağustos Cumartesi 14.00 Şık Kediler (5-9 yaş)

26 Ağustos Çarşamba 14.00 Benim Müzem (5-9 yaş)

30 Ağustos Pazar 14.00 Zafer Feneri (5-9 yaş)

İş Vapur, Galataport–İstanbul

5 Ağustos Çarşamba 13.00 Bir Balığın Günlüğü (8-11 yaş)

8 Ağustos Cumartesi 11.00 Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (3-5 yaş)

12 Ağustos Çarşamba 13.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (4-6 yaş)

14 Ağustos Cuma 13.00 Özlem’in Hayali (6-8 yaş)

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

4 Ağustos Salı 13.00 Eserler Konuşuyor (6-8 yaş)

8 Ağustos Cumartesi 14.00 Doğadan İlham Alan Fırçalar (5-7 yaş)

9 Ağustos Pazar 14.00 Mavi ve Yeşil Dünya’nın Kahramanları (5-7 yaş)

15 Ağustos Cumartesi 14.00 Rengârenk Vitraylar (4-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

16 Ağustos Pazar 14.00 Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk (3-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

19 Ağustos Çarşamba 13.00 Dans Eden Fırçalar (4-6 yaş)

22 Ağustos Cumartesi 14.00 Ankara’nın Renkleri (8-10 yaş