Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat'ta çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat'ta çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat, Ağustos ayında İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde çocuklar için yeni keşiflerle dolu eğlenceli, ücretsiz atölyeler düzenliyor... İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Sanat'ta çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Bankası Müzesi’nde Zafer Kutlaması

        Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Şık Kediler” ve “Benim Müzem” atölyelerinde dönüştürülmüş malzemelerle minyatür kostümler ve sergiler oluşturacak olan çocuklar “Zafer Feneri” atölyesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramımızın ruhunu yansıtan tasarımlar hazırlıyor.

        Denizde Hayat, İş Vapur Atölyelerinde

        İş Vapur atölyeleri çocukları, İstanbul Boğazı’nı ve su altındaki yaşamı keşfetmeye çağırıyor. “Bir Balığın Günlüğü” ve “Özlem’in Hayali” gibi atölyelerde çocuklar heykel maketleri ve farklı dokular ile tasarımlar oluştururken “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” atölyesinde Boğaz’dan ilhamla özgün tasarımlar ortaya koyuyorlar.

        Ankara’da Sergilerin İlham Verdiği Atölyeler

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı Yan Yana sergisinde Melahat ve Eşref Üren çiftinin eserleri, “Ankara’nın Renkleri”, “Eserler Konuşuyor” ve “Dans Eden Fırçalar” gibi atölyelerin esin kaynağı oluyor. Çocuklar müzenin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisinden yola çıkan “Mavi ve Yeşil Dünya’nın Kahramanları” ve “Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk” atölyelerinde ise ekosistemlerle tanışıyor; bitki ekimi ve baskı teknikleriyle doğa bilinci kazanıyor.

        Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan tüm bu atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi issanat.com.tr’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

        REKLAM

        İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Ağustos’26

        Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü–İstanbul

        1 Ağustos Cumartesi 14.00 Benim Müzem (5-9 yaş)

        8 Ağustos Cumartesi 14.00 Şık Kediler (5-9 yaş)

        26 Ağustos Çarşamba 14.00 Benim Müzem (5-9 yaş)

        30 Ağustos Pazar 14.00 Zafer Feneri (5-9 yaş)

        İş Vapur, Galataport–İstanbul

        5 Ağustos Çarşamba 13.00 Bir Balığın Günlüğü (8-11 yaş)

        8 Ağustos Cumartesi 11.00 Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (3-5 yaş)

        12 Ağustos Çarşamba 13.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (4-6 yaş)

        14 Ağustos Cuma 13.00 Özlem’in Hayali (6-8 yaş)

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

        4 Ağustos Salı 13.00 Eserler Konuşuyor (6-8 yaş)

        8 Ağustos Cumartesi 14.00 Doğadan İlham Alan Fırçalar (5-7 yaş)

        9 Ağustos Pazar 14.00 Mavi ve Yeşil Dünya’nın Kahramanları (5-7 yaş)

        15 Ağustos Cumartesi 14.00 Rengârenk Vitraylar (4-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

        16 Ağustos Pazar 14.00 Minik Orman: Tohumdan Ormana Yolculuk (3-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

        19 Ağustos Çarşamba 13.00 Dans Eden Fırçalar (4-6 yaş)

        22 Ağustos Cumartesi 14.00 Ankara’nın Renkleri (8-10 yaş

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köprüde devrilen TIR'dan nehir yatağına düşen sürücü öldü

        Uşakta köprüde devrilen TIR'dan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti. (AA)

        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!