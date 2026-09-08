Yoko Ono’nun dünyasından SSM Bahçe'ye

27 Aralık’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi kapsamında düzenlenen atölyelerde çocuklar barış, iletişim, zaman ve hayal gücü gibi kavramlar üzerine düşünüyor. Yoko Ono’nun talimat temelli sanat anlayışından ilham alan programda fikirlerini çizim, yazı ve tasarımla yaratıcı biçimde ifade ediyorlar.

12 Eylül Cumartesi günü 12.00–13.30 saatleri arasında 8-11 yaş arası için düzenlenecek Barış Afişi: SAVAŞ BİTTİ atölyesinde çocuklar, Yoko Ono ve John Lennon’ın SAVAŞ BİTTİ! Bitmesini istiyorsan (WAR IS OVER! If you want it, 1969) kampanyasından hareketle kelimelerin kamusal alandaki gücünü inceleyecek. Kelimelerin büyüklüğünün ve yerleşiminin mesajı nasıl şekillendirdiğini düşünerek kendi barış afişlerini tasarlayacaklar.

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13 Eylül Pazar günü 13.00–14.00 saatleri arasında 3-5 yaş arası çocuklara özel gerçekleşecek Tüm Renklerin Bayrağı atölyesinde, Yoko Ono’nun Görünmez Bayraklar yapıtından yola çıkan çocuklar, kendi hayalî ülkelerini tasarlayacak; farklı baskı tekniklerini deneyerek barış bayrakları üretecekler.

20 Eylül Pazar günü 13.00–14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Bir Dilek Tut atölyesinde 5–7 yaş arası çocuklar, Yoko Ono’nun Dilek Ağacı yapıtından ilhamla Japonya’nın Tanabata geleneğini keşfedecek. Kendi dilek ağaçlarını tasarlayarak dileklerini kâğıda aktaracaklar.

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Dikkatin İzleri atölyesi, 26 Eylül Cumartesi günü 12.00–13.30 saatleri arasında 7–9 yaş arası çocuklar için düzenlenecek. Yoko Ono’nun Nehir Yatağı ve Temizlik Parçası yapıtlarını odağına alacak. Çocuklar hareket, gözlem ve dönüşüm kavramları üzerine çalışacak; deneyimlerini çizgi, sözcük ve nesnelerle ifade ederek dikkat, sabır ve farkındalık ekseninde ortak bir yerleştirme oluşturacaklar. Aynı gün düzenlenecek Haritayı Yeniden Çiz atölyesinde 10–13 yaş arası çocuklar, Yoko Ono’nun harita ve talimat fikrini bir araya getiren yapıtlarından hareketle kendi kavramsal haritalarını tasarlayacak. Umut, sessizlik, oyun ve hayal gücü etrafında şekillenen bu haritaları kısa talimatlarla zenginleştirecekler.

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SSM Bahçe’de Doğayla İç İçe Bir Keşif

19 Eylül Cumartesi günü 12.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşecek Bahçenin İzinde: Bitki Dedektifleri atölyesinde çocuklar, keşif haritalarını izleyerek SSM Bahçe’de botanik araştırmasına çıkacak. Yaprakların biçimlerini, bitkilerin renklerini, kokularını ve dokularını inceleyip bulgularını haritalarında işaretleyecekler. Doğayı gözlem ve araştırma yoluyla yakından keşfedecek; atölye sonunda kendi gözlemlerini içeren keşif haritalarını yanlarında götürecekler.