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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Pera Müzesi Halil Paşa’nın Stüdyosunda yaratıcı bir deneyim

        Pera Müzesi Halil Paşa’nın Stüdyosunda yaratıcı bir deneyim

        Pera Müzesi'nin Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında kurgulanan Açık Atölye, Halil Paşa'nın stüdyosundan ve desen çalışmalarından ilhamla ziyaretçilere sergi deneyimini sanat pratiğiyle genişletme olanağı sunuyor. 23 Ağustos'a kadar açık olacak atölye, ziyaretçileri Halil Paşa'nın dünyasına yaratıcı üretim aracılığıyla yaklaştırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Halil Paşa'nın Stüdyosunda yaratıcı bir deneyim

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında, sergi deneyimini yaratıcı üretimle bir araya getiren Açık Atölye’yi ziyaretçilerle buluşturuyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Paşa’nın stüdyosundan esinle kurgulanan ve 23 Ağustos’a kadar sürecek Açık Atölye, sanatçının desen çalışmalarındaki üretim pratiğine referansla, ziyaretçilere sergiden edindikleri izlenimleri kendi çizimlerine dönüştürme imkânı sunuyor.

        Halil Paşa’nın stüdyosundan ilham alan üretim alanı

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        Pera Müzesi’nin 3. katında yer alan Açık Atölye, serginin izleyiciyle kurduğu ilişkiyi müze gezisinin ötesine taşıyan katılımcı bir öğrenme alanı olarak kurgulandı. Halil Paşa’nın desen defterleri ve gözleme dayalı çalışma pratiğiyle ilişki kuran alanda ziyaretçiler, sanatçının üretim sürecine daha yakından bakabiliyor.

        Şövale ve modellenebilecek objelerle donatılan Açık Atölye’de kuru boya, pastel boya, kara kalem, füzen ve çeşitli kâğıtlar kullanıma sunuluyor. Ziyaretçiler, Halil Paşa’nın portre, natürmort ve peyzajlarında öne çıkan gözlem, kompozisyon, ışık ve atmosfer duygusundan hareketle sanatsal çalışmalar yapabiliyor.

        Sergi deneyimini yaratıcı üretimle genişletiyor

        Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğünde gerçekleşen Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı, Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimi arasındaki ilişkiyi portre, natürmort ve peyzajları; arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte ele alıyor. Sergi, sanatçının Beylerbeyi’nden Paris’e, İstanbul kıyılarından Mısır’a uzanan yaşamını çok katmanlı bir anlatıyla izleyiciye sunuyor.

        Sergide öne çıkan desen defterleri, sanatçının hazırlık süreçlerine ve gözlem pratiğine ışık tutarken; Açık Atölye bu üretim biçimini bugünün izleyicisi için deneyimlenebilir hâle getiriyor. Böylece sergi anlatısı, ziyaretçilerin de dâhil olabileceği interaktif bir kimlik kazanıyor.

        Yediden yetmişe tüm ziyaretçilerin sanat üretiminin bir parçası olabileceği Açık Atölye’de, Halil Paşa’nın akademik disiplinle izlenimci duyarlılığı bir araya getiren resim dili, katılımcı bir öğrenme deneyimiyle buluşuyor. Sergi yalnızca izlenen bir sanat tarihi anlatısı olmanın ötesine geçerek, üretim sürecinin de parçası olunabilen bir deneyim alanı kazanıyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

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