Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.’nin (41) yanına yaklaşan Murat K. (38), çevresindekilere “Sizin için suya atıyorum’’ diye bağırarak suya itekledi. Suda çırpınan Okan K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak’ta Porsuk Çayı kenarında meydana geldi. Çevredeki bir otoparkta görevli Murat K., Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K.’yi suya itti. Olayı gören çevredekiler, Porsuk’a atlayarak, suda çırpınan Okan K.’yi kurtarıp, kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarı baygın halde kurtarılan Okan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Okan K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan Murat K. yakalanarak gözaltına alındı.

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"SİZİN İÇİN SUYA ATIYORUM"

Olay yerine yakın bölgede bir işletmede oturan Miralay Özcan, şüpheli Murat K.’nın gün boyunca çevredekilere rahatsızlık verdiğini öne sürdü. Murat K.’yı defalarca uyardığını belirten Özcan, “Suya atan çocuk, akşama kadar burada gelene geçene saldırmaya çalıştı. ‘Dur’ dedim durmadı. ‘Yapma’ dedim, yine saldırdı. Araçla gelen ailelere bile küfür etti. Ben ona söyleye söyleye usandım, boğazım kurudu. En son ileride bir çocuğu suya atmış. Burada her gün olay yapıyor. Ben duymadım ama orada, ‘Sizin için suya atıyorum’ diye bağırmış” dedi.

Bölgede oturan Özlem Polat ise şüphelinin bir süredir çevredekilere rahatsızlık verdiğini belirterek, “Polislere de itiraf etmiş. Ben görmedim ama tanıyorum. 3 gün önce de sevdiğim bir arkadaşımın dudağını parçalamıştı. Bu kişi bir haftadır böyle” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.