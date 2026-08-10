İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy’de bulunan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikâyetiyle gündeme geldi.

Amerika’dan gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı.

DIŞARIDAN GETİRİLEN SÜTLER İÇİN UYARI

Şikâyete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti.

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Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecek ile çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu, çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi hâlde bunların adisyona ekleneceğini söyledi.

ÇOCUKLARIN SÜTÜ ADİSYONA EKLENDİ

Vatandaş, bebek arabasında aynı üründen iki tane daha bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı.

Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı hâlde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü.

Şikâyet sahibi, duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirterek şu ifadeleri aktardı:

“Bunların 2 ve 3,5 yaşındaki çocuklara ait olduğunu söylediğimde, ‘Çocuk dedikleriniz 3-5 yaşında, büyük sayılırlar. Çocuk da olsa elinde bir şeyle işletmeye giremez.’ cevabını verdi.”

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Vatandaş, uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığına taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü.

Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konunun inceleneceğini duyurdu.

Kaplan daha sonraki açıklamasında, “Bir çocuğun sütü üzerinden dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüz de, yasalarımız da razı gelmez” ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan tüketici şikâyeti üzerine, İstanbul İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince Üsküdar Çengelköy’de faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştirilmiş, tüketici mevzuatına aykırı uygulamalara ilişkin gerekli incelemeler titizlikle yapılmıştır.



Denetimde,… https://t.co/4VwBUK9yw5 — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) August 8, 2026

İŞLETMEYE TOPLAM 51 BİN 649 TL CEZA

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan tüketici şikâyetinin ardından Çengelköy’deki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün, “dışarıdan ürün getirme yasağı” gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi.

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Bakanlık, söz konusu uygulamanın Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “sipariş edilmeyen mal veya hizmetler” hükmüne aykırı olduğunu belirledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyaya yansıyan şikâyetin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar Çengelköy’deki işletmede denetim gerçekleştirdiğini açıkladı.

İncelemede, müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün, “dışarıdan ürün getirme yasağı” gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15 bin 892 TL idari para cezası kesildi.

Denetimde ayrıca masa menüleri ile iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35 bin 757 TL ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51 bin 649 TL oldu.

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Öte yandan satışa sunulan 2 içeceğin son üç aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak.

FATURALAR DA İNCELENECEK

Bakanlık ayrıca içecek grubunda satışa sunulan 2 ürüne ait son üç aylık alış ve satış faturalarının ibraz edilmesi için işletmeye 7 günlük süre verdi.

Faturaların incelenmesinin ardından gerekli değerlendirme Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak.

Gürcan'ın açıklamasında, tüketicilerin haklarının korunması ile fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı’ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kuralları bulunduğunu belirtti.

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Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamanın tamamı şöyle:

"Son günlerde çengelköy tarihi çınaraltı hakkında sosyal medyada yer alan bir paylaşım üzerine, konuya açıklık getirmek istiyoruz.

Çengelköy tarihi çınaraltı'nda uzun yıllardır uygulanan bir işletme kültürü bulunmaktadır. Misafirlerimiz evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan satın aldıkları yiyecekleri işletmemizde tüketebilirler. Bu konuda yıllardır herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

İşletme düzenimiz gereği ise dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde bir kuralımız bulunmaktadır. Personelimizin bu kuralı misafirlerimize hatırlatması elbette görev ve sorumluluğu içerisindedir. Ancak yaşanan olayda konu çocukların ellerindeki sütler olunca, personelimizin daha hassas ve sağduyulu davranması, kuralı hatırlatmakla yetinmesi ve konuyu adisyona yansıtma noktasına taşımaması gerekirdi.

Özellikle belirtmek isteriz ki, söz konusu sütlerin adisyona eklenmesi işletme sahiplerinin bilgisi, talimatı veya onayıyla yapılmış bir uygulama değildir. Olay, personel ile misafir arasında yaşanan iletişim sirasında bu noktaya gelmiştir. Adisyonda görülen sütlerin işletmemiz tarafından satılmış ürünler olmadığı da açıktır.

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Bununla birlikte, işletme sahibi olarak personelimizin davranışlarından sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle ilgili personelimizle gerekli görüşme yapılmış, benzer durumlarda özellikle küçük çocukların söz konusu olduğu hallerde kurallarımızın insani hassasiyet ve sağduyu çerçevesinde uygulanması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Bizim için mesele birkaç adet süt veya birkaç yüz liralık bir hesap değildir.

Yıllardır insanların ailesiyle geldiği, evinden yiyeceğini getirip gönül rahatlığıyla tükettiği çınaraltı kültürünü korumak bizim için çok daha değerlidir.

Yaşanan olayın üzücü olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

* Haberin görseli shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili.