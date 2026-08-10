Edebiyat, 10-15 dakikaya kurban ediliyor

• Yaşar Kemal... İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır
• Lev Tolstoy... Savaş ve Barış, Anna Karenina, İnsan Neyle Yaşar
• Fyodor Dostoyevski... Suç ve Ceza, Beyaz Geceler, Karamazov Kardeşler
• John Steinbeck... Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri
• Miguel de Cervantes... Don Kişot, Persiles ile Sigismunda'nın Acıları
• Ömer Seyfettin... Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Diyet
• William Shakespeare... Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth
• Anton Çehov... Vişne Bahçesi, Üç Kız Kardeş, Vanya Dayı
• Victor Hugo... Sefiller, Notre Dame'ın Kamburu, Bir İdam Mahkumunun Son Günü
• Honoré de Balzac... Vadideki Zambak, Sönmüş Hayaller, Goriot Baba
• Gustave Flaubert... Madame Bovary, Salambo, Ermiş Antonius ve Şeytan
• Stendhal... Kırmızı ve Siyah, Armance, Lucien Leuwen
• Gabriel García Márquez... Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Kolera Günlerinde Aşk
• Orhan Pamuk... Cevdet Bey ve Oğulları, Masumiyet Müzesi, Kara Kitap
* Listede her yazarın 3'er eserine yer verildi.