Çin'den bir marka daha Türkiye yolunda

Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Dongfeng, pick-up modeli Z9 ile Türkiye pazarına girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Marcar Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'ye gelecek modelde, Renault-Nissan ortaklığıyla geliştirilen 2.3 litrelik dizel motor görev yapıyor.

Marka yetkilileri, söz konusu motorun Türkiye'de uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir motor ailesinin güncel ve geliştirilmiş versiyonu olmasının önemli bir avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Bu altyapının servis, bakım ve yedek parça ekosisteminin Z9'a daha hızlı adapte olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

REKLAM

4X4 VE 4X2 SEÇENEKLERİ GELECEK

Dongfeng Z9'un Türkiye'de hem 4x4 hem de 4x2 otomatik versiyonlarla satışa sunulması planlanıyor.

Böylece modelin hem bireysel kullanıcıların hem de ticari müşteriler ile filo şirketlerinin farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor.

Türkiye yapılanmasına ilişkin bilgi veren Dongfeng Türkiye CEO'su Yavuz Çırak, ilk 6 ay içerisinde yaklaşık 20 satış ve 20 servis noktasına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

20 SATIŞ VE 20 SERVİS NOKTASI

Bayi ve satış ağı kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirten Çırak, "Yalnızca bireysel kullanıcıları değil, ticari kullanıcılar ve filo müşterilerini de hedefliyoruz. Özellikle 4x4 ve 4x2 otomatik versiyonların farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dongfeng'in Türkiye operasyonunda satış ağıyla birlikte servis ve satış sonrası hizmet altyapısının da eş zamanlı olarak oluşturulması planlanıyor.

PAZARIN YÜZDE 1.4'Ü

ODMD verilerine göre Türkiye’de 2026’nın ocak-temmuz döneminde 8 bin 932 adet pick-up satıldı.

Pick-up modeller toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarından yaklaşık yüzde 1.4 pay alırken, hafif ticari araç pazarı içindeki payları yüzde 6.6 olarak gerçekleşti.

Bundan 1 yıl önce ÖTV sistemine kapsamlı bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenlemeye göre, 4x4 pick-up modellerin ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

4x2 pick-up modellerin ÖTV oranı ise yüzde 4 olarak kaldı.